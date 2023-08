Incendi Rodi, la Grecia rassicura le adv: «Ritorno alla normalità»

Rodì e Corfù stanno tornando alla piena normalità dopo gli incendi della scorsa settimana che hanno comportato l’evacuazione dei turisti e la chiusura di alcun alberghi, soprattutto nell’isola del Mar Egeo.

Lo conferma George Hatzimarkos, governatore della Regione dell’Egeo meridionale, che ha partecipato a un workshop europeo con oltre 100 rappresentati delle agenzie di viaggi e t.o. continentali; organizzato da Ectaa (Associazione europea delle agenzie di viaggi e tour operator), Hatta (Associazione ellenica delle agenzie turistiche e di viaggi) e Fedhatta (Federazione delle associazioni elleniche di viaggi e agenzie turistiche).

George Hatzimarkos, che ha supervisionato l’evacuazione e la gestione di oltre 25.000 turisti, ha fornito una panoramica globale degli sviluppi in corso: «La vita sta ora tornando alla normalità per l’intera isola di Rodi, comprese le poche aree colpite. I residenti di Rodi, che sono stati eroici e disinteressati durante questi giorni difficili, insieme allo Stato greco, non vedono l’ora di continuare a offrire la loro cura e ospitalità unica ai visitatori stranieri».

Nel dettaglio, il governatore ha affermato che «dei 41 alberghi evacuati, 35 sono già operativi. La situazione viene valutata ogni sei ore. Le informazioni affidabili e tempestive rimangono una priorità assoluta. Tutti i professionisti dei viaggi son invitati a contattare le autorità locali per qualsiasi domanda al seguente indirizzo: [email protected]».

Secondo il funzionario greco,, inoltre, per il supporto dei media e della comunicazione, le agenzie di viaggi e gli operatori turistici possono contattare la loro filiale locale dell’ente del turismo ellenico o inviare un’email all’indirizzo [email protected].

Durante il workshop, i tour operator hanno riconosciuto gli impegni assunti dalle autorità greche e dalla popolazione locale per la salvaguardia dei visitatori e hanno sottolineato le preoccupazioni che devono affrontare con i turisti.

Lysandros Tsilidis, presidente di Fedhatta e Eric Drésin, segretario generale di Ectaa hanno sottolineato come la stretta cooperazione tra Fedhatta, Ectaa e Greek National Tourism Organization negli ultimi tre anni “garantisca che le agenzie di viaggi e gli operatori turistici possano ottenere risposte rapide a qualsiasi domanda che abbiano. Allo stesso tempo, la Grecia può superare meglio questi tragici sviluppi collaborando, attraverso Ectaa, con più di 80.000 aziende situate in Europa”.

Frank Oostdam, presidente di Ectaa, ha concluso il workshop con queste parole: «La fiducia è essenziale per le imprese. La Grecia ha dimostrato di essere in grado di trovare soluzioni a eventi inaspettati su larga scala in modo umano ed efficace e questo risultato non dovrebbe essere sottovalutato. Gli eventi della scorsa settimana interrogano il settore sull’impatto del cambiamento climatico. Per questo motivo Fedhatta, Ectaa e Hatta terranno una riunione ad Atene il prossimo 28 e 29 settembre per discutere con le autorità greche come adattarsi alle sfide attuali e future e garantire che i viaggi diventino più sostenibili».