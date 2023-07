Incendio all’aeroporto di Catania:

voli sospesi fino al 19 luglio

A poche ore dal grande sciopero del trasporto aereo, un nuovo colpo al cuore dell’alta stagione estiva. Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì, per l’esattezza alle 23.29, nel trafficassimo aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa.

Le fiamme hanno investito la parte inferiore dell’aerostazione e sono state domate al termine di un intervento definito dagli stessi Vigili del fuoco «delicato e impegnativo». Non risultano vittime né feriti gravi, solo alcune persone intossicate dal fumo e altre sotto choc per la paura. Mentre scriviamo, nello scalo continua a esserci una fitta coltre di fumo, mentre – come riporta Il Corriere della Sera – sono in corso le operazioni di controllo e bonifica.

Già decine i voli cancellati, sia in entrata che in uscita. Alcuni, in arrivo, sono stati fatti atterrare al Falcone e Borsellino di Palermo, altri a Trapani Birgi. Qui sono stati dirottati anche i passeggeri in partenza questa mattina da Catania con Ryanair. Tutti i collegamenti, fa sapere la società di gestione Sac, sono sospesi almeno fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Molti i disagi per i passeggeri costretti a lasciare l’aeroporto in fretta e nel caos più totale. «A un certo punto hanno tutti iniziato a correre via e gridare. Tutti scappavano, spingevano e piangevano», ha raccontato un testimone al sito di informazione newsicilia.it.