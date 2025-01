Incidente a Cuba, addio alla guida Patrizia Crisolini Malatesta

Grave incidente stradale venerdì scorso 18 gennaio a Cuba, che ha visto coinvolto un gruppo di turisti italiani e ha profondamente turbato il mondo del turismo organizzato. Nello schianto – sull’autostrada nazionale vicino al comune di Aguada de Pasajeros, a Cinefuegos – sono morti Patrizia Crisolini Malatesta, accompagnatrice e guida del gruppo di turisti del noto tour operator Avventure nel Mondo, e l’autista cubano.

Secondo quanto riferisce lo stesso t.o, degli altri sei turisti due sono stati operati, ma sono fuori pericolo, e gli altri quattro hanno riportato solamente delle contusioni.

A ricostruire la dinamica dell’incidente lo stesso operatore: “Nell’incidente a Cuba – si legge nella nota del t.o. con la dichiarazione di Susanna Ceccherini, responsabile media e comunicazione di Avventure nel Mondo – è rimasto coinvolto un gruppo di sei viaggiatori di Avventure nel Mondo più l’accompagnatrice e la guida cubana. Il pulmino è purtroppo entrato in collisione con un camion ed è finito fuori strada per motivi ancora tutti da accertare. Le vittime sono la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, e il suo driver. Ci sono state anche due persone ferite che hanno subito un intervento e sono fuori pericolo”.

La nota ufficiale di Avventure nel Mondo prosegue: “Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell’Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici”.

Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, aveva coordinato decine di viaggi. Aveva anche un blog in cui riportava le sue esperienze: “Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare – aveva scritto Patrizia in uno dei suoi post – ma queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita”.

Alla famiglia e agli amici più cari di Patrizia Crisolini Malatesta, e al team di Avventure nel Mondo le condoglianze de L’Agenzia di Viaggi Magazine.