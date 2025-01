Incoming, Master Group affida il commerciale a Roberto Villella

Nuovo chief commercial officer per il t.o. specializzato in incoming Master Group World. Si tratta di Roberto Villella, laureato in Scienze Turistiche e con una vasta esperienza maturata in oltre 20 anni di carriera internazionale.

Dopo un decennio trascorso tra Stati Uniti e Canada, Villella è rientrato in Italia, dove ha assunto il ruolo di contracting & sales manager per Meeting Point Calabria. Successivamente è diventato amministratore delegato di Meeting Point Italia e negli ultimi anni di Meeting Point Malta. Tra le sue ultime esperienze, quella di business development per le 17 destinazioni globali sempre del Gruppo tedesco Fti Group GmbH per i mercati Spagna, Portogallo e Italia.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Roberto Villella nella famiglia Master Group World come nostro nuovo cco – ha dichiarato Monica Accetto, general manager di MasterGroup World – La vasta esperienza di Roberto, la sua comprovata leadership e la visione internazionale saranno fondamentali per guidare la crescita e il posizionamento globale di Master Group World, mentre affrontiamo il prossimo capitolo del nostro percorso».

Villella, nel commentare il nuovo incarico, ha dichiarato: «Oggi voglio condividere con voi un momento molto significativo del mio percorso professionale. Dopo oltre 20 anni di lavoro appassionato e intenso presso Meeting Point Italia, inizierò un nuovo capitolo della mia carriera, entrando a far parte del team di Master Group World. Questa decisione nasce dal desiderio di mettermi alla prova in un contesto nuovo, collaborando con un’azienda che ho sempre rispettato, anche da concorrente. Entrare a far parte del mondo Master Group World rappresenta per me una straordinaria opportunità di crescita, confronto e costruzione, in un settore che continua a ispirarmi ogni giorno».

Con questa nomina, Master Group World punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Master Group World