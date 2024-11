Incoming, Napoli punta al mercato tedesco

Napoli chiama la Germania. A Palazzo San Giacomo, l’assessora al Turismo Teresa Armato ha incontrato console onorario della Repubblica federale di Germania per le regioni del sud Stefano Ducceschi e i fotografi professionisti di “LandMarker” per mostrare gli scatti realizzati nel corso della loro visita e che hanno come soggetto la città di Napoli.

È la prima volta che l’associazione tedesca arriva in Italia e lo fa scegliendo il capoluogo campano dopo essere stata ad Anversa, Istanbul, Lisbona. La visita, gestita dalla dmo di Napoli, ha rappresentato una delle nuove attività di promozione e valorizzazione del territorio ed è stata fortemente supportata dall’assessorato al Turismo, per consolidare il posizionamento della città e attrarre turisti internazionali di qualità sottolineando come il mercato tedesco è secondo (13%), dietro soltanto agli Usa (Banca d’Italia 2023).

Durante il soggiorno il gruppo ha apprezzato la vivacità della città e dei suoi luoghi simbolici come il centro storico con Spaccanapoli e i Decumani, le vedute panoramiche dal Vomero, Castel dell’Ovo e il lungomare, ma c’è stato anche spazio per altre sfaccettature, come l’artigianato e l’industria esprimendo di voler ritornare presto per gustare nuovamente il calore dell’accoglienza e il buon cibo napoletano.

«L’incontro rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’assessorato per potenziare il turismo tedesco a Napoli – ha sottolineato l’assessora al Turismo Teresa Amato – Attraverso l’interazione con professionisti della fotografia, in sinergia con la nuova dmo, miriamo a sfruttare immagini di grande impatto che possano attrarre potenziali visitatori tedeschi, raccontando una Napoli autentica, anche fuori dai circuiti più classici. Questa iniziativa è strategica non solo per incrementare il nostro archivio fotografico ma anche le presenze, pensando poi alla destagionalizzazione e all’appeal della città come meta ambita dagli amanti del patrimonio culturale e della bellezza mediterranea».

«Napoli è la prima e unica città in Italia ad avere il piacere di aver ricevuto la visita per circa dieci giorni dei fotografi “Landmarker”, provenienti da tutte le Regioni della Germania – ha poi ricordato Ducceschi – Sono venuti a loro spese e la bellezza di questo progetto, che vede un forte impulso da parte mia e dell’assessora Armato, è proprio quello di evidenziare la bellezza e l’unicità di Napoli. Mi auguro che possa sfociare in una meravigliosa mostra fotografica nel 2025, anno della celebrazione dei 2.500 anni dalla nascita di Napoli, da cui possano emergere le bellezze e le unicità di una città, capitale del Mediterraneo. Continuerò a impegnarmi per far conoscere meglio la Campania e le regioni di mia competenza, consapevole che grazie al rilancio del sud Italia potrà ripartire anche l’Italia, la Germania e l’Europa intera».