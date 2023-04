Indagine Booking.com: il 78% dei viaggiatori sceglie viaggi più sostenibili

L’incertezza economica influenza in modo significativo le decisioni degli italiani sui viaggi sostenibili. Lo certifica un’indagine di Booking.com su oltre 33.000 viaggiatori in 35 Paesi e territori. La ricerca mette in risalto il dilemma del le persone quando sono costrette a scegliere fra tagliare i costi o provare a fare scelte più sostenibili per i propri viaggi.

Il 78% dei viaggiatori vuole viaggiare in modo più sostenibile nei prossimi 12 mesi, mentre l’84% afferma che la crisi energetica globale e l’aumento del costo della vita stanno condizionando le spese in programma. Il 50% invece ritiene che le opzioni di viaggio più sostenibili siano troppo costose, contrariamente al 36% che si dice disposto a pagare di più per le opzioni di viaggio con una certificazione sostenibile.

Applicando anche in viaggio le stesse buone abitudini seguite a casa, per esempio, il 70% delle persone ora spegne l’aria condizionata nel proprio alloggio quando non è presente, +37% rispetto al 2022, mentre il 65% riutilizza lo stesso asciugamano più volte, +33% rispetto al 2022. Il 75% vorrebbe che le compagnie di viaggio offrissero scelte più sostenibili, dato in crescita rispetto al 71% del 2022. Nonostante le buone intenzioni, il 45% dei viaggiatori non sa dove trovare opzioni più sostenibili. Per esempio, il 77% cerca esperienze autentiche che siano rappresentative della cultura locale, ma il 41% non sa come o dove trovare questi tour e quelle attività che possono contribuire alla comunità locale.

«Nonostante il ritorno dei viaggi, l’aumento del costo della vita e l’ansia climatica hanno portato a una maggiore domanda di opzioni più economiche e rispettose del pianeta – sottolinea Glenn Fogel, ceo di Booking.com – I viaggi possono davvero essere una forza positiva e i viaggiatori stessi stanno dimostrando di essere gli artefici del cambiamento già oggi, adottando abitudini di viaggio più sostenibili e cercando esperienze responsabili. Viaggiare in modo più sostenibile è un investimento per il mondo intero e per questo ci impegniamo a rendere più facile per tutti farlo in modo più consapevole e responsabile, indipendentemente da dove si trovino nel loro percorso verso la sostenibilità».

L’impegno per la sostenibilità di oltre 500.000 strutture in tutto il mondo ora è riconosciuto dall’icona Viaggi Sostenibili di Booking.com.