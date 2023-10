Indagine JetCost: «Sette italiani su 10 in vacanza a Natale»

A dispetto di una generalizzata impennata dei prezzi nel turismo, per le festività di Natale ben sette italiani su 10 non rinunceranno alle vacanze. È il monitoraggio del motore di ricerca JetCost.it, che ha pure calcolato la spesa media, intorno ai 688 euro a persona.

Saranno preferite mete nazionali, viaggi con la famiglia e soggiorni in hotel. Lo studio di JetCost evidenzia inoltre che anche ottobre si sta rilevando un ottimo mese per le prenotazioni grazie a una serie di incentivi messi in atto da operatori e vettori, con tariffe che risultano di un buon 20% al di sotto rispetto a quelli che si trovano sotto data.

I dati interessanti emersi proprio dai rilevamenti raccolti dal motore di ricerca riguardano l’aumento del +26% delle ricerche di voli e l’incremento più vistoso, del +34%, per le ricerche di hotel per viaggiare a dicembre.

A sorpresa, sempre secondo quanto rilevato dallo studio di JetCost, ben il 73% degli italiani ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per dicembre, mentre il 9% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere, a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (18%) non andranno da nessuna parte.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 44% prevede di viaggiare per un massimo di tre giorni; il 21% per un massimo di cinque giorni, il 18% per una settimana, il 13% tra gli 8 e i 15 giorni e solo il 4% tra i 15 giorni e un mese. In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 688 euro.

In relazione al mezzo di trasporto, l’auto privata (58%) è l’opzione preferita seguita dall’aereo (24%), l’autobus (9%), il treno (8%) e la nave (3%).

L’hotel sembra essere la sistemazione prediletta dalla maggioranza (72%), davanti agli aparthotel (13%). Mentre le altre opzioni sono l’appartamento in affitto (7%) e le case rurali (6%). Solo il 2% prevede di andare in campeggio.

E ancora, la vacanza in e con la famiglia è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (49%), davanti al viaggio in coppia (28%), a quello con gli amici (16%) o da soli (7%).

Riguardo poi alle destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (63%), più di quelle internazionali (32%), mentre il 5% combina entrambe. E nella Top5 italiana primeggia Milano, la destinazione nazionale più ambita, seguita da Napoli, Roma, Palermo e Catania. In buona posizione anche Torino e Bologna. Mentre le dieci mete estere preferite in ordine di preferenza sono Parigi, Londra, Praga, Vienna e Amsterdam, Barcellona. Budapest, Madrid, Tenerife e Lisbona.

Sul lungo raggio primeggiano le classiche New York e Maldive, e sul medio-corto raggio le preferenze vanno a Sharm, Dubai e Istanbul.

Ignazio Ciarmoli, direttore marketing di Jetcost, ha commentato: «Sembra che molti italiani abbiano già organizzato qualche giorno di vacanza per dicembre; e ottobre è decisamente uno dei mesi migliori dell’anno per prenotare, con prezzi inferiori anche del 20% rispetto alle prenotazioni effettuate qualche settimana prima di partire. Le destinazioni nazionali, il soggiorno in hotel e la condivisione del viaggio con i membri della famiglia sembrano essere le opzioni preferite. Noi di Jetcost invitiamo tutti a confrontare sempre i prezzi e a cercare le migliori alternative per i giorni di riposo e svago di dicembre».