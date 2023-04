India, inbound e outbound crescono a doppia cifra

*** #Venere-influencer e i cazzotti (per ora) immeritati ***L’editoriale del direttore Roberta Rianna sul “caso” #opentomeraviglia ‼️PS. I 9 milioni? C’è un passaggio che in svariati articoli sfugge. La cifra incriminata non è l’obolo riconosciuto all’agenzia #Testa, pagata per l’esattezza 138.000 euro, bensì il budget stanziato dal ministero del #Turismo per declinare la campagna laddove necessario: ovvero all’estero (prima tappa all’Atm di Dubai dal 1° al 4 maggio), negli snodi internazionali di traffico e sui canali digitali, in termini di advertising.