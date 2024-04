India slow ed esperienziale: l’ultima moda di Mistral Tour

Il turismo slow ed esperienziale. Sono i cardini della nuova programmazione di Mistral Tour – t.o. del consorzio Quality Group – per l’India. In termini di fatturato e passeggeri l’India di Mistral Tour Internazionale registra dal post Covid una crescita costante, con un ritmo in accelerazione dalla fine del 2023 a oggi. Per tutto il subcontinente indiano – con Bhutan, Ladakh, Sri Lanka e Nepal – si rileva un buon aumento delle richieste.

Il target di clientela che sceglie di andare in India con Mistral si colloca tra i 45 e 70 anni. Inoltre, è evidente un incremento della domanda da parte della fascia d’età più giovane, spinta dai viaggi di nozze.

Per rispondere alla crescita di domanda e alle esigenze dei viaggiatori, la nuova programmazione Mistral è stata arricchita con occasioni che consentono di entrare in relazione con i locali e la loro cultura, attraverso proposte quali lo street food o lo yoga, in modo da poterle abbinare anche a itinerari di viaggio classici.

In particolare, fra le tendenze registrate Mistral segnala un incremento delle richieste di proposte di itinerari che consentono di praticare un turismo slow ed esperienziale. Spazio quindi alla soddisfazione di particolari interessi ed esigenze specifiche dei viaggiatori, che potranno aggiungere al loro itinerario occasioni di scoperta personalizzate.

Nel turismo esperienziale rientra la necessità espressa dalla clientela di poter scoprire il lato più nascosto del Paese; per questo Mistral ha valorizzato e potenziato la programmazione di viaggi che coprono l’India del Sud. Un’area meno conosciuta, ma non per questo meno affascinante, grazie alla forte spiritualità che si avverte lungo i percorsi di viaggio proposti e al variegato patrimonio architettonico e naturalistico custodito.

Mistral ha inoltre potenziato le partenze per i numerosi festival che si tengono ogni anno, ampliando la programmazione con la proposta Kerala Experience che, alla spiritualità del sud dell’India, abbina soggiorni da dedicare a trattamenti ayurvedici e al puro relax, avvolti da paesaggi tropicali e lagune.

“L’India quinta tra le superpotenze al mondo si avvia a una crescita economica sempre più importante – sottolinea Marta Lion, product manager Mistral Tour Internazionale – Un’evoluzione che corre di pari passo al suo progresso tecnologico, al potenziamento delle infrastrutture, allo sviluppo dei servizi e all’ammodernamento degli alberghi. Una trasformazione che valorizza e consolida le sue profonde radici culturali e il suo charme, permettendo al Paese di mostrarsi oggi con la sua miglior veste».

«L’India è di fatto – prosegue Lion – una meta di indubbio fascino con una forte spiritualità e un ricco patrimonio culturale. Un Paese tra i più moderni, capace di preservare la sua autenticità mantenendo vive le tradizioni. Questa fase di radicale cambiamento determina anche il momento ideale per scoprire il Paese. Il team di Mistral ha quindi lavorato profondamente per arricchire la programmazione inserita all’interno di un nuovo catalogo rinnovato, ampliato nella foliazione, in distribuzione da inizio luglio».

«Abbiamo costruito itinerari che permettono ai viaggiatori di vivere i grandi classici della nostra programmazione in un modo speciale e di scoprire località sconosciute ai più, ma di inestimabile bellezza – conclude Marta Lion – Inoltre, abbiamo investito ulteriormente nella scelta degli accompagnatori dall’Italia, figure altamente qualificate e specialiste della destinazione».