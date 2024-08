IndiGo, prenotazioni di posti aerei “rosa” per non sedersi accanto a uomini

Prenotazioni di posti aerei “in rosa” per consentire alle donne di imbarcarsi a bordo degli aerei e non sedersi accanto a uomini: è la nuova funzione nel booking di IndiGo, la compagnia aerea indiana, che permette alle passeggere di effettuare il check in online e – visualizzando un’icona rosa – verificare i posti occupati da altre donne.

La funzione è visibile solo per le passeggeri femminili.

Pare che l’insolita iniziativa sia piaciuta molto all’utenza aerea femminile come ha spiegato il ceo di IndiGo, Pieter Elbers, in una nota riportata da Fortune: «Il programma è stato introdotto come test e ha riscosso molto successo. Penso che dimostri l’innovazione di IndiGo e il fatto che andiamo avanti non solo con tariffe accessibili e basse, ma poniamo anche molta attenzione alla esperienza a bordo dei nostri clienti. Questa funzione è stata introdotta sulla base di ricerche di mercato e si trova attualmente in fase di test. È specificamente pensata per viaggiatrici donne, sia per prenotazioni individuali che familiari».