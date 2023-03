“Insieme si può”, Gattinoni in roadtour con 500 agenzie di viaggi

Sono attese 500 agenzie alle 12 tappe del roadtour “Insieme si può” di Gattinoni, per un totale di 21 meeting formativi, di cui 12 dedicati al network Mondo di Vacanze e 9 destinati a Mynetwork.

Partito il 28 febbraio, il roadtour rappresenta un appuntamento consolidato, apprezzato dagli agenti, in cui si parla di come ottimizzare i tanti strumenti che il network mette a disposizione, delle reali opportunità di incrementare le entrate, del fatto che la riconoscibilità del brand è la forza che porta clienti in agenzia. Incontro-aggiornamento, spaziando dalla formazione sulla nuova intranet alle molteplici campagne di incentivazione, dal nuovo concorso per gli sposi che attivano la lista nozze alle nuove partnership per proporre al pubblico prodotti sempre più variegati e affascinanti.

Antonella Ferrari, direttore Rete Agenzie Partner, ha commentato: «Anche quest’anno torniamo con il roadtour per le agenzie del network, un appuntamento ormai consolidato. Abbiamo scelto di intitolarlo “Insieme si può” a segnare ancora di più la forza e il valore della squadra e la volontà del Gruppo Gattinoni di voler investire in momenti come questo, che sono importanti tappe lavorative durante le quali le agenzie hanno la possibilità di essere informate e formate su tutti gli strumenti che il network mette a disposizione per incrementare il loro business. Insieme è la parola per fare la differenza, i tempi sono maturi e le prospettive incoraggianti».

Gli agenti possono scegliere la tappa a loro più vicina nell’ambito di questo calendario:

28 febbraio BRESCIA – Ac Hotel Brescia by Marriott

2 marzo VERONA – Leonardo Hotel Verona

7 marzo ROMA – Best Western Premier Hotel Royal Santina

9 marzo BARI – Mercure Villa Romanazzi Carducci

13 marzo TORINO – Hub Gattinoni Torino

14 marzo MILANO – Hub Gattinoni Milano

20 marzo PALERMO – Hotel Nh Palermo

21 marzo CATANIA – Hotel Nh Parco Degli Aragonesi

28 marzo FIRENZE – Ac Hotel Firenze by Marriott

29 marzo BOLOGNA – Hotel Nh Bologna De La Gare

30 marzo VENEZIA – Hotel Nh Venezia Laguna Palace

Ad aprile è in programma la tappa di Napoli.