InspiringFifty, Barbara Poli di Gnv tra le 50 donne modello nella tecnologia

Barbara Poli, chief information technology officer di Gnv, è stata inserita tra le 50 donne role model nel mondo della tecnologia e dell’innovazione, in Italia, nell’edizione 2024 di InspiringFifty (iniziativa globale con la missione di promuovere la parità di genere nel settore tecnologico).

Il riconoscimento conferma e avvalora gli sforzi che compagnia di traghetti del Gruppo Msc ha compiuto negli ultimi anni in termini di digitalizzazione, ed è frutto del contributo fattivo della professionista al mondo dell’innovazione e della tecnologia nel settore ferry, ambito in cui ha saputo essere divulgatrice delle proprie competenze e del proprio lavoro per lo sviluppo continuo del business.

«La tecnologia e il digitale stanno trasformando profondamente anche il settore dei traghetti, offrendo opportunità senza precedenti per migliorare l’efficienza operativa, l’esperienza dei passeggeri e la sostenibilità ambientale – ha commentato Barbara Poli – In Gnv stiamo lavorando per digitalizzare i processi di prenotazione e imbarco, per monitorare in tempo reale le navi, ottimizzando consumo di carburante e le rotte, e per migliorare l’esperienza del passeggero con wifi e intrattenimento digitale».

Oltre al ruolo manageriale in Gnv, Poli vanta un’esperienza decennale in Rina (Gruppo Internazionale di Servizi di Certificazione, Ispezione e Consulenza d’ingegneria) e fa parte del consiglio di amministrazione di Kellify, start up pionieristica che applica l’Emotional Artificial Intelligence, oltre che essere membro di associazioni It come Cionet e Aused. In passato ha ricoperto i ruoli di direttore marketing, organizzazione, cio e cdo in primarie società di strategy consulting.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gnv