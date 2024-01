International Lgbtq+ Wedding Congress, appuntamento a febbraio a Barcellona

Conto alla rovescia per il prossimo appuntamento con il Congresso internazionale del Matrimonio Lgbtq+. Dopo l’edizione 2023, che ha rappresentato il debutto della manifestazione e che si è svolta presso il Molino Stucky Hilton di Venezia l’anno scorso, ora per l’International Lgbtq+ Wedding Congress è il momento della Spagna. L’edizione 2024 si svolgerà infatti negli spazi dell’Atzavara Hotel & Spa di Barcellona, dal 16 al 18 febbraio. La nuova edizione porterà diverse novità, a partire proprio dalla sede, una meta arcobaleno come la città catalana.

«Quando abbiamo scelto la destinazione per la seconda edizione del Congresso internazionale dei matrimoni Lgbtq+, ci è venuta subito in mente la Spagna e in particolare Barcellona – ha spiegato Sandra Santoro, event director del progetto – Il suo impegno per l’uguaglianza, la vivace comunità Lgbtq+, l’architettura accattivante, l’eccellenza culinaria e la diversità culturale creano un’atmosfera senza precedenti di accettazione e celebrazione. Noi siamo entusiasti di riunire professionisti del settore, attivisti e alleati per promuovere conversazioni significative e creare un futuro più inclusivo per i matrimoni Lgbtq+ in tutto il mondo in una destinazione che celebra l’amore e abbraccia la bellezza della diversità da sempre».

La seconda edizione dell’evento dedicato ai wedding arcobaleno si sviluppa intorno al tema della sostenibilità sociale come valore di un segmento dal punto di vista etico, ma anche economico. Un’occasione per tutte le imprese di entrare a far parte della wedding industry inclusiva e di informarsi e formarsi su come diventare un punto di riferimento per questo importante segmento di mercato in forte crescita.

I fornitori presenti potranno interagire con i rappresentanti dell’industria del wedding e del turismo matrimoniale di destinazione.