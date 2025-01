Internet veloce in altri 51 aeroporti con l’accordo Sita-Cathay

Sita, fornitore globale tecnologia per il trasporto aereo, e Cathay Pacific, hanno annunciato un accordo che supporta una crescita sostanziale della larghezza di banda della rete in aeroporto, migliorando la capacità attuale fino a cinque volte, mantenendo al contempo l’efficienza dei costi. Un’iniziativa in linea con la direzione strategica della compagnia asiatica di aumentare l’adozione delle applicazioni Cloud garantendo al contempo prestazioni ottimali per i sistemi legacy.

Cathay Pacific, infatti, è stata una delle prime ad adottare la soluzione Sita Connect e questo nuovo accordo dimostra la fiducia nel fornitore di tecnologie mentre passa al nuovo servizio Sita Connect Go at Airports.

Questa nuova collaborazione fornirà a Cathay Pacific una connettività di rete migliorata in 51 aeroporti in tutto il mondo grazie alla nuova soluzione che combinerà la connettività internet duale per fornire una larghezza di banda fino a 300 mbps. Un’operazione che è in corso dall’aprile 2024 edovrebbe essere completata e diventare operativa all’inizio del secondo trimestre del 2025.

Il nuovo contratto prevede un periodo di progettazione, costruzione, test e implementazione di 12 mesi per coprire tutti gli aeroporti coinvolti nel progetto. Grazie al miglioramento della connettività si ottimizzeranno i costi e l’efficienza operativa complessiva e la scalabilità.

Connect Go, inoltre, include anche tre gateway specificamente progettati per garantire prestazioni ottimali per le applicazioni legacy, facilitando l’uso continuato dei sistemi esistenti e migliorando al contempo le prestazioni e la connettività a livello globale.

Sumesh Patel, presidente Asia Pacific d i Sita, ha dichiarato: «Questo accordo con Cathay Pacific è una vera testimonianza della nostra capacità di aiutare le compagnie aeree a massimizzare le loro infrastrutture di rete, che sono fondamentali per le loro operazioni in corso. Il fatto che Cathay Pacific sia stata uno dei nostri primi clienti per Sita Connect e ora uno dei primi ad adottare Sita Connect Go è un chiaro segno che la nostra tecnologia sta fornendo risultati preziosi. Le compagnie aeree e le reti aeroportuali nell’area Apac stanno affrontando delle sfide per quanto riguarda l’infrastruttura di rete legacy. Sita Connect Go offre una piattaforma Sd-Wan robusta, scalabile e sicura per soddisfare la crescente domanda di larghezza di banda e aiuta le compagnie aeree a concentrarsi sui loro clienti».

Mentre Rajeev Nair, general manager It Infrastructure and Security di Cathay Pacific, ha aggiunto: «Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno un chiaro bisogno di un’infrastruttura aeroportuale forte e robusta in modo da poter concentrare la nostra attenzione sull’offrire la migliore esperienza possibile ai passeggeri. Sita Connect ci ha aiutato a fornire operazioni efficienti negli aeroporti per diversi anni e siamo fiduciosi che questa rinnovata partnership con Sita ci permetterà di aumentare significativamente la capacità della rete esistente nel modo più conveniente, permettendoci di continuare a migliorare l’efficienza operativa e a concentrare tutti i nostri sforzi sui nostri clienti».