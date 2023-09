Intesa SanPaolo, 5 miliardi per l’operazione “Digitalizziamo le Pmi”

Si chiama “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” ed è l’operazione lanciata da Intesa Sanpaolo per supportare l’imprenditoria italiana nella digitalizzazione: un programma di valorizzazione declinata con l’innovazione digitale delle imprese per il quale è previsto un budget di 5 miliardi di euro. Dopo i successi di Imprese Vincenti per le Pmi e di Up2Stars per le startup, il primo gruppo bancario italiano vuole dunque dedicare un progetto innovativo a un segmento imprenditoriale specifico – quello dell’artigianato, del turismo e del commercio – che conta più di 4 milioni di realtà in Italia e al quale nell’ultimo triennio ha erogato oltre 13 miliardi di euro.

L’avvio del tour è stato lanciato al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino alla presenza di moltissimi imprenditori, in un evento realizzato in collaborazione con Visa. Nel corso dell’incontro è stata presentata l’analisi della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo dedicata alla propensione digitale delle aziende italiane, che in oltre 2.000 si sono autocandidate alla selezione di Digitalizziamo: una conferma dell’interesse e della vivacità di un mondo diversificato e diffuso che ha voluto cogliere l’opportunità di emergere e raccontare la propria storia d’impresa. Sono 120 le aziende selezionate, in virtù di una digitalizzazione dei processi interni o dei canali di vendita, della comunicazione di iniziative promozionali o per processi di fidelizzazione, per la loro presenza web e social fino alla spinta digitale dei sistemi di pagamento e dei rapporti bancari.

Con il programma Digitalizziamo, Intesa SanPaolo intende sostenere proprio le aziende, tra le più colpite dagli effetti della crisi energetica e dell’impatto inflattivo. Intenzione subito condivisa con le principali associazioni di categoria dei settori Artigianato, Commercio, Servizi e Turismo, con le quali è stato firmato un protocollo d’intesa, per il nuovo credito di 5 miliardi per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale, oltre al rimborso delle commissioni sui micropagamenti Pos, con ampio anticipo rispetto a tutti gli altri operatori.

La iniziativa mira a far emergere le piccole eccellenze presenti nelle città e nei centri minori con attività artigianali e negozi, alberghi e ristoranti, aziende individuali o familiari. Nel dettaglio il tour prevede la visita di queste 120 piccole realtà imprenditoriali virtuose, da parte di una delegazione locale della banca insieme al relativo direttore regionale toccando città e cittadine da nord a sud tra cui Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e anche Muro Lucano, Sant’Anastasia, Pisciotta, Montecosaro, Gorle, Casalpusterlengo e Cortoghiana. Una formula innovativa di valorizzazione che unisce la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori.

E grazie al supporto dei partner – Alkemy, Cerved, Monitor Deloitte, Nexi e Visa – le aziende che parteciperanno al programma “Crescibusiness Digitalizziamo” verranno coinvolte in un percorso di visibilità e sviluppo che comprende l’offerta di servizi evoluti e formazione. L’obiettivo è sostenerle anche nel perseguire obiettivi in chiave Esg, frontiera essenziale per tutte le categorie imprenditoriali. La digitalizzazione, infatti, può favorire scelte sostenibili anche per le realtà meno strutturate e più in difficoltà nell’attivare strategie e investimenti in chiave Pnrr.