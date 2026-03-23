Intesa Sanpaolo premia (e sostiene) i fratelli Loi

La Italiana Alberghi del Gruppo Fratelli Loi – che opera attraverso il solido brand Iti Marina Hotels & Resorts – è l’azienda sarda premiata nella nuova edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che Intesa Sanpaolo dedica alle eccellenze del Paese.

Attiva da oltre quarant’anni, opera con 43 strutture di proprietà, per un totale di oltre 5.500 camere e 16.000 posti letto. Specializzata in villaggi vacanza a 4 stelle, collabora con i principali tour operator nazionali e internazionali, con una domanda diversificata tra mercato domestico, europeo ed extraeuropeo, superando 1 milione di presenze annue e 100 milioni di euro di ricavi.

IMPRESE VINCENTI

Sono circa 4.000 le imprese che hanno partecipato a questa edizione di “Imprese Vincenti”: tra queste, ne sono state scelte 150 per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi nel generare valore economico e impatto sociale. Il riconoscimento di Intesa Sanpaolo, infatti, non premia solo il fatturato, ma la visione strategica. Italiana Alberghi è stata scelta per il suo impegno nell’adozione dei criteri Esg (Environmental, Social, and Governance). Si tratta di parametri ormai imprescindibili per le aziende moderne, che misurano l’impatto ambientale, l’attenzione al benessere dei dipendenti e la trasparenza della gestione.

Stefano Cappellari, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna, ha sottolineato come queste Pmi siano l’anima del Made in Italy: «Sono imprese capaci di competere grazie a innovazione e apertura ai mercati, generando valore per le comunità di riferimento e valorizzando il capitale umano».

Grazie alla vittoria nel programma “Imprese Vincenti”, Italiana Alberghi potrà beneficiare di un pacchetto di supporti specialistici forniti dalla banca e dai suoi partner. L’obiettivo è sostenere l’azienda nelle sfide del futuro: consolidare la presenza sui mercati esteri, innovare i processi di prenotazione e gestione dell’ospite, investire nelle competenze del personale e accedere a strumenti evoluti per sostenere nuovi investimenti.

La foto pubblicata è di proprietà di Iti Hotels (Gruppo Fratelli Loi)