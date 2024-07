Intesa Sanpaolo stanzia 10 miliardi per il turismo

Un nuovo “tesoretto” per investimenti mirati nel turismo italiano: 10 miliardi di euro, che sono parte integrante del programma “Il futuro è la nostra impresa” di Intesa Sanpaolo – anticipato sinteticamente sulle pagine de Il Sole24Ore – che ha in dotazione un valore complessivo di 120 miliardi e che verrà presentato nel corso di un convegno a Giardini di Naxos dove interverrà Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori.

Di questi 10 miliardi, tre saranno destinati alle imprese del Mezzogiorno per sostenere il comparto turistico e in particolare le aziende che investiranno nella riqualificazione delle strutture alberghiere, nella digitalizzazione e nella indipendenza energetica. La dotazione di queste risorse – secondo Intesa Sanpaolo – incentiverà nuovi investimenti in chiave Transizione 5.0, competitività sostenibile ed efficientamento energetico lungo tre assi: riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture, sostenibilità ambientale dell’offerta e digitalizzazione del modello di servizio.

In base ad analisi e studi di settore, già nel 2024 per il Meridione si prevede il pieno recupero delle presenze turistiche, con una crescita sul 2019 del 2,8% per un totale di quasi 89 milioni di notti.

Così come – sempre secondo quanto riportato dagli studi – proseguirà la ripresa della domanda internazionale che si stima in crescita del 4,5% rispetto al 2023 superando pienamente il periodo pre Covid.

Ma proprio per questo ritorno alla normalità, secondo gli esperti, oggi diventa essenziale la strategia delle 5 D: diversificazione, delocalizzazione, destagionalizzazione, digitalizzazione e dimensione d’impresa.

E per il turismo è strategica l’integrazione con il cosiddetto agribusiness: e infatti al Sole24Ore Barrese spiega: «Mettiamo a disposizione 10 miliardi per incentivare nuovi investimenti, accompagnare i passaggi generazionali di queste aziende, favorendone anche la crescita dimensionale. Il nostro obiettivo, in linea con le direttrici del Pnrr, è accelerare i processi di transizione per agevolare una proposta di ospitalità più efficiente per i bilanci delle imprese e di maggiore salvaguardia per il turismo e per l’ambiente».

Tra le misure destinate al turismo da Intesa Sanpaolo, figurano le soluzioni di finanziamento S-Loan con incentivi economici alle imprese che investono e realizzano obiettivi Esg e soluzioni di noleggio operativo per avviare programmi di ammodernamento delle strutture.