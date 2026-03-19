Intrepid Travel annulla i viaggi a Cuba fino a fine aprile

Continuano gli “arrivederci” a Cuba, oltre che di molte compagnie aeree americane, canadesi e russe, degli operatori storici del travel che da tanti anni promuovono l’isola.

Adesso è il turno di Intrepid Travel che ha annullato i suoi viaggi a Cuba fino al 30 aprile, a causa dei suoi ingestibili problemi alla rete elettrica e per la carenza di carburante che penalizzano fortemente anche la popolazione.

La decisione del tour operator arriva all’indomani del lungo blackout (29 ore) registrato sull’isola lunedì 17 marzo e del terremoto di magnitudo 5,9 di martedì 18. «Questa decisione non è stata presa alla leggera – ha detto Leigh Barnes, presidente delle Americhe di Intrepid – Sappiamo che questo ha un impatto reale sui lavoratori locali e sulle famiglie i cui mezzi di sussistenza sono legati al turismo, e i nostri pensieri sono con loro. Rimaniamo impegnati a sostenere i nostri partner e a tornare non appena le condizioni saranno stabili».

Lo storico tour operator australiano, con uffici in 30 Paesi – ha da poco aperto una sede a Roma – che promuove viaggi per piccoli gruppi, con spirito sostenibile e con guide locali, in una nota pubblicata sul suo sito web specifica che i clienti interessati possono riprenotare un’altra destinazione, ricevere un credito o ottenere un rimborso.

Questa la nota: “Cuba sta attualmente affrontando ripetute interruzioni di corrente a livello nazionale, tra cui il blackout del 16 marzo in tutta l’isola che ha lasciato circa 10 milioni di persone senza elettricità. Ci aspettiamo che l’attuale carenza globale di carburante intensificherà ulteriormente la limitata fornitura di carburante locale di Cuba nelle prossime settimane, aumentando la probabilità di interruzioni dei servizi essenziali. I viaggiatori attualmente a Cuba possono tranquillamente continuare e completare i loro itinerari come previsto; tuttavia, a causa del previsto peggioramento delle condizioni, stiamo annullando i futuri viaggi a Cuba fino al 30 aprile compreso. Tutti i clienti interessati saranno contattati dal loro agente di prenotazione. Stiamo continuando a monitorare la situazione sul campo e le decisioni sulle partenze oltre aprile 2026 saranno prese nelle prossime settimane”.