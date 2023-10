Inverno a Barbados: «Obiettivo +40% di turisti italiani»

Conosciuta per le sue bianche spiagge coralline e come luogo di nascita del rum (qui è nata anche la famosissima cantante Rihanna), l’isola di Barbados ha partecipato all’ultimo Ttg Travel Experience per presentare la straordinaria varietà della sua offerta al mercato italiano, che nelle ultime stagioni sta dimostrando un crescente interesse per la destinazione caraibica. «Per il periodo invernale, da novembre 2023 ad aprile 2024 – esordisce Lucilla Venditti, sales and marketing representation di Barbados Tourism Marketing Inc. (Btmi) – prevediamo un aumento di arrivi dall’Italia del 40% rispetto allo scorso anno».

L’isola ha tutte le caratteristiche per attirare nuovi viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, culturali, storiche, sportive e, non ultime, culinarie. Con oltre 400 ristoranti e locali, Barbados è infatti la capitale gastronomica dei Caraibi con una cucina che è un mix tra l’internazionale, la caraibica e l’africana, potendo contare su una materia prima di ottima qualità. E sappiamo quanto l’aspetto gourmet dell’isola sia una forte attrattiva per la clientela italiana, celebrata ogni anno a ottobre con il Food and Rum Festival. «Barbados è infatti anche, e soprattutto, la patria del rum e vanta ottime distillerie che si possono visitare», racconta Venditti.

Barbados è stata premiata ai Green Destinations Story Awards 2023 all’Itb di Berlino. «Barbados è un’isola ambiziosa per quanto riguarda la sostenibilità – puntualizza Gabriele Falsaperla, business development officer di Btmi – La destinazione ha come obiettivo quello di ridurre del 70% le emissioni di CO2 entro il 2050».

VOLI E NUOVI HOTEL

Voli giornalieri di British Airways dalle principali città italiane via Heathrow consentono di raggiungere l’isola facilmente tutto l’anno (senza cambi di aeroporto e senza pernottamento a Londra). In aggiunta ci sono anche numerosi collegamenti dagli Stati Uniti, con voli diretti American Airlines, Delta, United Airlines da New York, Miami, Chicago, Boston; oppure dal Canada, sempre con volo giornaliero da Toronto; con Copa Airlines, via Panama, dai paesi latino-americani.

La scena alberghiera offre soluzioni di ogni tipo, dai raffinati boutique hotel, come il Sandpiper, il Coral Reef o lo storico Sandy Lane, ai complessi di prestigiose catene internazionali, ai premiati resort a cinque stelle. Tra le novità c’è l’O2 Beach Club & Spa, nuova struttura 5 stelle lusso, che ha anche una Spa interna, molto adatto alle coppie in viaggio di nozze perché ha un’area adult only. Aperto di recente, il Wyndham Grand Barbados, Sam Lord’s Castle Resort & Spa è uno degli hotel più grandi di tutta l’isola, ideale per i gruppi e per chi desidera abbinare un breve soggiorno a una crociera.