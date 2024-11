InViaggi rinasce con i villaggi inClub

Una strategia chiara e mirata, volta a posizionare il brand come player di riferimento nel segmento del turismo esperienziale e personalizzato. È il nuovo corso di inViaggi, marchio storico del settore turistico, oggi parte del Gruppo Fruit. Alla guida del rilancio il direttore generale, Alberto Giorgio, figura di spicco nel panorama del turismo italiano, con un’esperienza consolidata e una visione ambiziosa per il futuro del brand.

Fulcro di questa strategia sono le tre linee di prodotto inClub, inTour e inTrip, che garantiscono alla distribuzione la certezza di rispondere al meglio alle esigenze dei viaggiatori. Tramite inClub, che porta sul mercato una nuova linea di prodotti in esclusiva, brandizzati e contraddistinti da un format esclusivo, l’obiettivo di inViaggi è diventare un punto di riferimento nel settore turistico italiano e internazionale.

«Il mio arrivo a inViaggi era strettamente legato alla volontà di scrivere insieme un nuovo capitolo per questa importante realtà – spiega Giorgio –Abbiamo lavorato con determinazione, concentrazione sugli obiettivi e volontà di essere già in grado dai prossimi mesi di portare sul mercato qualcosa di inedito e pensato per creare un autentico valore aggiunto per le adv, nostro canale di vendita di riferimento».

Ecco le tre linee in dettaglio.

LA LINEA VILLAGGISTA

La linea inClub rappresenta l’offerta di soggiorno e intrattenimento in club selezionati in Italia e in alcune località di medio e lungo raggio, pensata per chi cerca una vacanza all’insegna di relax e divertimento. Innovazione chiave di questa proposta è l’introduzione del local expert, una figura profondamente radicata nella destinazione, che affianca gli ospiti nella scoperta del territorio. Con un’ampia gamma di esperienze locali, dalle escursioni alle attività culturali, inClub permette di vivere la destinazione in modo autentico e immersivo. Grazie alla tecnologia integrata nel braccialetto, gli ospiti possono restare costantemente connessi al local expert, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più fluida e personalizzata.

GLI ITINERARI INTOUR

La linea inTour offre un’ampia selezione di tour guidati e itinerari culturali nelle destinazioni più suggestive. Questa proposta si rivolge a chi desidera scoprire il mondo con l’affidabilità di un’organizzazione attenta e guide esperte, capaci di valorizzare ogni aspetto della destinazione. Con una programmazione articolata e curata nei minimi dettagli, inTour garantisce un’esperienza di viaggio sicura e ricca di contenuti culturali, adatta sia ai viaggiatori esperti che a chi si avvicina per la prima volta a un viaggio organizzato.

INTRIP PER VIAGGI SU MISURA

La linea inTrip si rivolge ai viaggiatori indipendenti, offrendo esperienze personalizzabili e senza vincoli, per chi ama esplorare nuove destinazioni a proprio ritmo. Con partenze garantite dai principali aeroporti strategici italiani, inTrip permette di scegliere tra un ventaglio di proposte flessibili, disegnate per assecondare i desideri del cliente. Dalla prenotazione modulare di servizi singoli alla possibilità di creare itinerari su misura, inTrip incarna la filosofia del viaggio su misura, per vivere ogni destinazione nel modo più autentico e libero possibile.