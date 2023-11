Iobus, tempo di bilanci: trasportati 350mila passeggeri

È un anno da incorniciare quello che a breve si chiuderà per Iobus, la compagnia tutta italiana di tour cittadini a bordo di open bus. Nel corso della stagione 2023, infatti, l’operatore ha trasportato complessivamente circa 350mila passeggeri nei percorsi cittadini, sia a Roma che a Milano, La Spezia e Matera, le grandi e piccole eccellenze italiane dove la startup opera attualmente, dopo il varo avvenuto appena diciotto mesi fa.

«Si tratta di un risultato lusinghiero – commenta il presidente Giuseppe Cilia – che premia uno staff professionalmente collaudato che fin dall’inizio ha creduto in questa nuova avventura e che attesta la validità del nostro prodotto scelto da migliaia di turisti italiani e stranieri. Ed è anche il riconoscimento tangibile di un modello di collaborazioni con importanti e affidabili operatori locali, come Milan Open Tour, conoscitore dell’incoming lombardo, la Sat di Viaggi Capa e Aloschi Bros, storici operatori, impegnati nello sviluppo turistico di La Spezia, Porto Venere e Lerici, e come l’operatore incoming Martulli Viaggi di Matera».

Risultati operativi raggiunti anche grazie all’innovazione introdotta nei servizi erogati ai turisti, come spiega Fabiola Cilia, general manager: «Ci siamo avvalsi della professionalità di partner come il Gruppo Vox che ha sviluppato la “Popguide“, una guida digitale in otto lingue con oltre 100 punti di interesse, fruibile da smartphone e personalizzabile, che ha consentito a tutti i possessori del biglietto Iobus di esplorare la città eterna sia a bordo dei bus che attraverso percorsi tematici a piedi per le vie pedonali del centro storico di Roma, selezionabili dai visitatori in base alle loro preferenze. Abbiamo poi allestito una guida appositamente studiata per i bambini con i testimonial storici di Giulio Cesare e della dea Venere, che raccontano la città. Inoltre, offriamo supporti con indicazioni stradali per le attrazioni e un carnet di itinerari tematici per i “walking tours“, con contenuti di alto profilo, realizzati da storici dell’arte e appassionati di storia romana. A completare il nostro gioco di squadra un altro partner tecnologico, il gruppo Intent, che ha realizzato un sistema in grado di assicurare l’automazione di tutte le vendite della biglietteria».