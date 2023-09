IpV lancia i tour in esclusiva “Iter Experientia”

La nuova programmazione di Idee per Viaggiare si chiama “Iter Experientia” e prevede tour in esclusiva, piccoli gruppi, guida, partenze garantite, sistemazioni e attività con taglio fortemente esperienziale, per calarsi profondamente nelle destinazioni.

Eccone alcuni esempi. Nel tour in Thailandia, si parte dai mercati: Damnersaduak, uno dei più colorati fra quelli galleggianti dell’Asia, poi il Mercato della Ferrovia, unico al mondo in quanto un treno passa a bassa velocità a certe ore del giorno, costringendo i venditori a spostare le mercanzie in fretta. Poi, Bangkok in bicicletta, per scoprirne lati che il turismo di massa non raggiunge, partendo da Chinatown. Ad Ayutthaya, una tradizionale scuola di massaggio thai, dove si fruisce di un’ora di massaggio per poi assistere a una lezione. A Sukhothai è prevista una cooking class per imparare a cucinare un piatto tradizionale thai. L’indomani sveglia alle prime luci dell’alba per partecipare alla tradizionale questua mattutina dei monaci buddhisti. A Chiang Mai visita all’imbrunire del tempio Wat Prathat Doi Suthep, per godere dell’atmosfera che aleggia durante il tramonto e ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti.

Un altro tour è quello della Tanzania. Si parte per un safari: nel Tarangire si pernotta all’interno del parco, a Maweninga Camp, con vista sul lago Manyara e Burunge. Dopo la prima colazione, si parte per un safari a piedi. Nel Serengeti cena e pernottamento avvengono nel campo tendato Ronjo Camp, dove le 16 tende, spaziose e rinnovate, sono sparse fra alberi di acacia. In prossimità del Lake Eyasi si incontrerà la tribù Hadzabe che si ritiene viva qui da circa 10.000 anni; il popolo degli Hadzabe non conosce alcuna forma di autorità e di divieto e, soprattutto, non conosce la violenza. L’incontro con gli Hadzabe è accompagnato dalla guida locale che fa anche da interprete e da intermediatore per le attività organizzate insieme alla tribù, per comprendere il loro modo di vivere.

Oltreoceano, tour in Colombia. A un’ora da Bogotà, si andrà a Zipaquirà, per la Cattedrale di Sale, capolavoro di ingegneria. Per visitarla si passa attraverso un tunnel che racchiude 14 stazioni della Via Crucis e si prosegue poi verso la Cupola. Infine si raggiunge l’enorme croce scavata nella roccia salina e le tre navate della Cattedrale che rappresentano la nascita, la vita e la morte di Cristo. Da Pereira intera giornata dedicata alla visita dei luoghi colombiani del caffè. Trasferimento a Rio Verde, da dove si prosegue sulle jeep “willys”, per raggiungere l”Hacienda San Alberto, una delle finche del caffè tipiche della regione, situata vicino alla città di Buenavista Quindio. Qui inizia il tour con una introduzione sul caffè: preparazione, coltivazione, tostatura, caratteristiche di qualità e proprietà. Il tour termina con un minicorso sulla preparazione e degustazione del caffè. Da Cartagena escursione alle Islas del Rosario; l’Arcipelago del Rosario è parco nazionale, circondato dalla barriera corallina. Le acque cristalline sono l’habitat di una grande varietà di fauna marina; tempo libero per snorkeling e relax.