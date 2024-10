IpV nel futuro: «Come si viaggerà nel 2224?»

Ritorno al futuro per Idee per Viaggiare. Con la consueta dose di ironia che lo contraddistingue, il tour operator romano è approdato a Rimini direttamente dall’annuale Unconvention “Less is More”, con uno stand “galattico” e un originale “catalogo del futuro” in distribuzione. Un vero table book da collezione, in cui con un pizzico di goliardia si è divertito a immaginare come si viaggerà nel 2224, tra viaggi nel tempo, nel metaverso e, chissà, anche intergalattici.

Divertissement a parte, Idee per Viaggiare resta con i piedi saldamente piantati per terra e chiude il bilancio con un volume d’affari di 150 milioni di euro e un fatturato che si attesta sui 112 milioni, di cui 80 milioni attribuiti al tour operating e la quota restante generata dalle attività di consolidatore e di logistica.

«L’aspetto più importante non è tanto avere utili, ma avere i conti positivi – ha dichiarato Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – Ciò significa che abbiamo generato utili che vengono messi a disposizione per la crescita, per il posizionamento, naturalmente con un occhio verso il futuro. Per quanto riguarda l’attività del consolidatore, circa la metà è garantita da Priority Boarding Card la piattaforma semplificata per la gestione della biglietteria aerea, sviluppata in collaborazione con Travelport, che sta dando ottimi risultati, con un fatturato raddoppiato rispetto all’anno scorso».

Lanciata nel 2019 e ulteriormente perfezionata dopo la pandemia, Priority Boarding Card è il fiore all’occhiello della business unit biglietteria aerea, utilizzata da oltre 500 agenzie di viaggio, sia Iata che non Iata, alle quali offre un’esperienza utente intuitiva, consentendo una maggiore autonomia nella gestione delle prenotazioni e dei servizi ancillari, eliminando la necessità di interventi esterni prima richiesti.

IL SUCCESSO DELL’ADVANCED BOOKING

Per quanto riguarda il tour operator, le destinazioni leader si confermano Stati Uniti, Maldive e Giappone. Per il prossimo Capodanno, le mete più richieste comprendono la classica New York, tutto l’Oceano Indiano, con soggiorni a Dubai presso strutture riservate a Idee per Viaggiare, come il Media One Hotel e il Voco Hotel, che stanno beneficiando della formula di advanced booking “extra-long”, cioè con prezzi delle offerte su sito e a catalogo bloccati sin dallo scorso giugno.

«Il nostro impegno nel riservare posti volo per così lungo tempo, senza speculare sul dinamismo della domanda – ha commentato Curzi – è un atto di serietà professionale che oggi le agenzie e il cliente sono pronti a riconoscere e premiare con rinnovata fiducia. Non a caso le partenze di fine stagione, ma addirittura quelle in programma per la prossima Pasqua e per i ponti di primavera, mostrano già ottimi indici di riscontro, soprattutto i viaggi diretti alle Maldive o con stop a Dubai o Doha».

Anche il sud est Asiatico continua a crescere in popolarità rispetto ai mesi estivi, con una forte richiesta soprattutto per il Vietnam, «una destinazione che comincia a essere per noi point to point, non semplicemente una estensione o una destinazione inclusa in un tour Indocina classico che prevede anche la Cambogia, il Laos e la Thailandia. Infatti le abbiamo dedicato un tour esclusivo della linea Iter Experientia».

IL BOOM DELLA CINA

Il Giappone è diventata la seconda destinazione per numero di passeggeri e la terza per fatturato, ma la vera sorpresa è stata la Cina, frutto dell’offerta di Chinasia, cresciuta a doppia cifra e diventata uno dei prodotti di punta dell’operatore. Forte di un catalogo interamente dedicato che riunisce tour classici e proposte maggiormente di nicchia come le regioni del Tibet, del Turkestan e del Kashgar, oltre a tour all inclusive guidati in lingua italiana e volo diretto Air China.

«Questo anno finanziario, il primo per noi con la Cina aperta dopo l’acquisizione di Chinasia, ha generato numeri così rilevanti che si è posizionata al sesto o settimo posto tra le nostre destinazioni – ha precisato Curzi – Considerando che altre destinazioni hanno una storia ventennale, l’arrivo della Cina e il suo rapido balzo ai primi posti è stato davvero significativo. Mi piace sottolineare l’importanza di Chinasia in questo contesto, poiché siamo riusciti a portare avanti la tradizione di questo marchio, integrando nel nostro team le persone che ne facevano parte. Grazie alla nostra struttura organizzativa, Chinasia ha potuto tornare in auge con una spinta decisiva, ripartendo praticamente da zero dopo quattro anni di inattività, con oltre 1.500 persone in Cina, e questo rappresenta senza dubbio una grande soddisfazione».

FOCUS SUL SEGMENTO LUSSO

A un anno dall’inizio della collaborazione con il gruppo maldiviano Sun Siyam, sono stati raggiunti e confermati gli obiettivi della commercializzazione esclusiva sul mercato italiano del Sun Siyam Iru Veli, frutto di una strategia di marketing strutturata e mirata. Al resort premium all inclusive alle Maldive è dedicato un catalogo, ancora disponibile sia per Capodanno che per fine marzo, con voli diretti garantiti da Ita Airways.

Oltre alle Maldive, Mauritius, Seychelles e le isole caraibiche confermano il loro fascino per il segmento honeymoon, che rappresenta il 37% del fatturato dell’operatore. L’offerta di Idee per Viaggiare si distingue inoltre per il segmento lusso, soprattutto in forma di viaggi esperienziali che combinano destinazioni lontane in un unico itinerario, permettendo ai viaggiatori di immergersi nelle culture locali. Nella linea Iter Sublime si inserisce poi la novità di Explora Journeys, con una crociera inclusa nel primo catalogo Explora in Italia, realizzato in partnership esclusiva con il Gruppo Msc.