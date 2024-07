IpV va in crociera: primo catalogo con Explora Journeys

La collaborazione con il Gruppo Msc è ormai consolidata – il primo catalogo dedicato agli Emirati Arabi risale al 2013 – ma oggi Idee per Viaggiare diventa il primo tour operator italiano a siglare un accordo con il nuovo brand lifestyle di lusso Explora Journeys.

Ed ecco che nasce il primo catalogo congiunto per il mercato italiano – “Ocean State of Mind” – che punta sui Caraibi. Il racconto del sodalizio di marketing avviene in una calda serata di luglio sulla terrazza nella sede romana dell’operatore, un momento di saluti prima della pausa estiva con la stampa e gli agenti di viaggi.

L’incontro è il primo di una serie di eventi che saranno organizzati in maniera congiunta: il prossimo sarà a “casa” della compagnia di navigazione Explora Journeys a Milano.

Intanto, a Roma, a fare gli onori di casa c’è il direttore generale di IpV Fabio Savelloni che lancia, appunto, il catalogo Explora Journeys e annuncia un “viaggio tra cielo e mare” che coinvolge anche il vettore Ita Airways. «Explora I è una nave incredibile, e lo dico per esperienza diretta – esordisce Savelloni – E, insieme a Ita Airways, che collega le principali destinazioni di imbarco della nave, abbiamo pensato di proporre soggiorni da abbinare ai viaggi in mare».

Il lavoro della compagnia di navigazione di lusso Explora Journeys si sta intensificando, in vista dell’imminente debutto – a metà settembre – nel Mediterraneo di Explora II, seconda delle sei navi in programma per il brand. Dopo aver esplorato in lungo e in largo destinazioni note e insolite del Mediterraneo, le due navi faranno rotta per l’autunno-inverno nel Mar dei Caraibi.

«Il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento del luxury cruising nei prossimi anni – spiega il responsabile vendite di Explora Journeys Roberto De Blasi – E quello con Idee per Viaggiare è il nostro primo accordo con un tour operator. Vogliamo che le agenzie di viaggi di un certo livello possano conoscerci e proporci come soluzione ideale ai clienti. I nostri viaggi sono crociere nel senso tecnico del termine, ma di fatto sono paragonabili alla vita a bordo di uno yacht privato, con tutte le suite fronte mare. È un’esperienza di piena e totale interazione con il mare, ideale per chi rifugge le grandi masse. Navi da 64mila tonnellate di stazza lorda e capacità di 900 passeggeri offrono grandissimo spazio a disposizione per ciascun ospite. Chi è salito a bordo di Explora I la paragona agli standard di Four Season e Belmond, a livello di comfort, servizi. Parliamo di boutique hotel cinque stelle sul mare con un’offerta di ristorazione impeccabile, driver fondamentale per il mercato italiano. Inoltre lanciamo un’offerta di intrattenimento raffinata e cosmopolita, diversa dagli spettacoli a teatro delle grandi navi. insomma, ci proponiamo come esperienza adatta sia al viaggiatore che al crocierista in cerca di un nuovo modello di lusso».

Con il responsabile vendite di Explora c’è anche Anna Maria Alessandrini, business relationship lead per il centro e sud Italia, che aggiunge: «Con Idee per Viaggiare proponiamo esperienze in mare di una o più settimane da abbinare a soggiorni. Una combinazione che, per esempio, nell’area caraibica è l’ideale per il target viaggi di nozze. Lo facciamo, tra l’altro, promuovendo un lusso a prezzi accessibili».

A completare la proposta di viaggi ci pensa Sonja Radicevic, product manager di Idee per Viaggiare, con un focus sui Caraibi di nicchia. Destinazioni che saranno raggiunte proprio dalle navi luxury targate Explora Journeys.