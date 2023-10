Irlanda, turismo green tutto l’anno da Cork a Dublino

Sostenibilità, tutela ambientale, destagionalizzazione e regionalità. Questo i punti del piano per lo sviluppo del turismo per l’Irlanda che si focalizza sulla tutela ambientale, economica e sociale coinvolgendo tutta la filiera del comparto turistico. La presenza dell’Irlanda al Ttg di Rimini è un’occasione importante per comunicare al trade italiano questo nuovo approccio al turismo pensato per distribuire e ripartire le presenze turistiche su tutto il territorio, sostenendone comunità e aziende locali, per sviluppare nuove opportunità economiche, di occupazione e di indotto, tutelando produzioni agricole e artigianali sostenibili.

Marcella Ercolini, direttrice di Tourism Ireland, ha dichiarato: «A settembre abbiamo lanciato la nostra nuova campagna “Irlanda, Dritto al Cuore” con idee e itinerari per l’autunno-inverno nelle destinazioni di Cork, Galway, Belfast e Dublino con suggerimenti per esplorare i dintorni e le meravigliose aree naturali che circondano le nostre città. L’Irlanda ha molto da offrire in ogni stagione dell’anno: festival, eventi culturali, paesaggi incontaminati e attività organizzate per vivere la natura, a cui si somma la calda ospitalità irlandese. Altresì, viaggiare fuori stagione e scoprire cittadine meno conosciute è il primo passo verso forme di turismo lento e sostenibile, anche da un punto di vista sociale, che noi vogliamo incoraggiare».

Fondamentale in funzione della destagionalizzare dell’offerta e per favorire gli arrivi in tutte le contee, il piano voli che vede Dublino servita da ben 18 aeroporti italiani, ma ben collegati sono inoltre Cork, Ireland West Airport Knock, Shannon e Belfast. Anche l’operativo invernale verso l’isola registra un incremento importante e a partire dal 18 dicembre sarà operativa la nuova tratta Torino-Belfast.

Durante il Ttg Incontri, diverse saranno le attività dedicate al trade alle quali seguiranno altre iniziative come la partecipazione all’Ecoluxury Fair di Roma, dal 9 al 11 novembre; il forum Mpg (marketing partner group), composto da un panel di tour operator specializzati nella programmazione Irlanda; la terza edizione della Ireland week a Milano dal 10 al 17 marzo 2024, con tantissimi eventi diffusi in tutta la città per vivere la cultura irlandese, e l’evento dedicato al trade “Experience Ireland” con la partecipazione di partner dall’isola di Irlanda.

Destagionalizzazione e regionalità sono anche al centro di un ciclo di webinar, il prossimo in programma il 24 novembre con la partecipazione di 4 dmc specializzati che porteranno i loro suggerimenti di itinerari nelle diverse regioni dell’isola.

I partner di Turismo irlandese al Ttg: Abbey Ireland & UK, Aer Lingus, Holiday, Ireland hotels, JacTravel, Opw heritage Ireland, Powerscourt house & garden, Titanic Belfast, Tour partner group, Visit Derry.