Ischia, i traghetti Snav proseguono i servizi sull’isola

In relazione agli eventi che stanno interessando in queste ore l’isola di Ischia ed il comune di Casamicciola – colpiti da una frana che ha provocato ingenti danni alla popolazione e per cui si cercano ancora dispersi e feriti – la compagnia di navigazione Snav ha comunica agli utenti che i servizi di collegamento marittimo veloce fra Napoli e Ischia continuano regolarmente con la sola variazione del temporaneo spostamento su Ischia Porto delle partenze e degli arrivi già programmati su Casamicciola.

Per ulteriori informazioni sul servizio dei traghetti Snav, la società invita gli utenti a verificare gli orari di partenza sul sito web o contattando il call center della compagnia al numero 081.4285555.