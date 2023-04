Israel Experts si affida a Tal Aviation Group per promuovere i prodotti

Israel Experts si avvale di Tal Aviation Group per promuovere il proprio prodotto in Italia, Germania e Scandinavia. Il Dmc specializzato nelle destinazioni Israele, Giordania, Egitto, Emirati Arabi e Bahrain, si è affidato alla società di rappresentanza globale di compagnie aeree, che fornirà distribuzione, marketing, relazioni con la stampa e altro ancora.

Entrambe le compagnie, quindi, collaboreranno attivamente allo sviluppo del prodotto di Israel Experts nei più importanti mercati europei. Il team di Tal Aviation utilizzerà le sue capacità e professionalità per assistere il mcd entrare nei vari mercati e promuovere Israele e le altre destinazioni proposte.

«Siamo felici di iniziare la collaborazione con Tal Aviation Group, che ha una profonda conoscenza di tutti questi mercati e può aiutarci e espandere il nostro business», spiega Esther Ochana, director of business development di Israel Experts.

Valeria Tienghi, partner di Tal Aviation Italy sottolinea: «Siamo lieti di far parte dei piani di espansione di Israel Experts. Il nostro nuovo partner è in buona posizione in Italia, guidato dal nostro team che ha esperienza pratica nello sviluppo di un nuovo prodotto sul mercato».