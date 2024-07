Israele, slitta a gennaio l’Eta per i Paesi esenti visto

Slitta al primo gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’Electronic travel authorisation per i viaggi in Israele. L’Eta riguarderà i Paesi esenti dal visto e, come spiega la “Population and immigration authority” dello stato ebraico, “l’intento è snellire le procedure di arrivo e rendere più veloce l’arrivo alle frontiere”. Per richiedere l’adesione al nuovo sistema, cliccare sul sito: https://israel-entry.piba.gov.il/.

Inizialmente l’entrata in vigore dell’Eta era prevista per il 1° agosto 2024, dopo un periodo pilota iniziato il 1° giugno 2024 per un gruppo selezionato di Stati ed esteso poi a tutti i Paesi esenti dal 1° luglio 2024.

Durante questo periodo la “Population and immigration authority” ha ricevuto una serie di richieste di riconsiderare la data di avvio dell’Eta. Soprattutto da parte delle compagnie aeree, che avevano bisogno di ulteriore tempo per prepararsi all’implementazione dei sistemi tecnologici. Così il periodo pilota è stato allungato di altri cinque mesi.