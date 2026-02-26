Ita Airways, a bordo gli animali domestici di grossa taglia

Ita Airways apre le porte agli animali domestici di grossa taglia. Sulla base delle modifiche regolamentari introdotte da Enac, la compagnia metterà in vendita su voli di linea domestici “Large Pet Friendly” il servizio di trasporto in cabina per gli amici a quattro zampe fino a 30 kg.

A settembre Ita, in un volo dimostrativo, aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino.

«Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre – ribadisce Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita – abbiamo lavorato per dare continuità a quell’esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici “Large Pet Friendly”. È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni».

L’iter è avviato, spiega Eberhart: «Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata, per consentire ai passeggeri di programmare i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità».

A partire dal 20 giugno 2024, Ita è stata la prima compagnia aerea ad aver ampliato i limiti di peso per il trasporto degli animali domestici in cabina su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso massimo consentito: da 8 a 10 kg, cui si aggiungono i 2 kg del trasportino.