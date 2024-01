Ita Airways apre le vendite dell’estate 2024

Ita Airways ha messo ufficialmente in vendita i voli delle nuove destinazioni per la stagione estiva 2024. Nord America, Africa e Medio Oriente sono i mercati in cui la compagnia inaugurerà no stop da Roma Fiumicino.

Dallo scalo romani saranno sei le frequenze settimanali (da giugno sette) per Chicago, servita dal 7 aprile. Per Toronto si volerà dal 10 maggio sei volte a settimana, che diventeranno sette da giugno a settembre e cinque da ottobre.

Ryad sarà servita a partire dal 5 maggio, con quattro voli settimanali che da giugno saliranno a cinque. Il 6 giugno toccherà ad Accra, con tre frequenze settimanali che diventeranno quattro a luglio.

Fino a Kuwait City e Gedda, servite rispettivamente dal 7 giugno con tre frequenze settimanali che passeranno a cinque da luglio e da agosto con tre voli a settimana.

Le nuove destinazioni intercontinentali su Chicago e Toronto saranno operate con Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli di Ita Airways su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive) operati da Roma Fiumicino.

I voli su Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda saranno operati con aeromobile A321neo.

L’A321neo che servirà i nuovi voli per Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy).

L’apertura della nuova rotta Roma-Toronto rappresenta per Ita Airways un prodotto di grande importanza nel ventaglio di destinazioni sul Nord America, primo mercato dopo l’Italia, e consentirà alla compagnia di raggiungere un punto di accesso strategico non solo per il traffico point to point ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese, combinando flussi di traffico sia leisure sia business.

La rotta Roma-Accra, unico collegamento diretto tra Italia e Ghana, è il primo tassello di una presenza che sarà sempre maggiore in Africa Occidentale, destinazione di rilievo sia per i flussi di traffico leisure ma con valenza anche per traffico corporate.

Allo stesso tempo il Medio Oriente rappresenta un mercato strategico dove Ita ha deciso di investire con l’apertura di tre rotte importanti ma con caratteristiche diverse: Riyad per flussi di traffico prevalentemente business travel, Gedda come porta d’accesso per nuovi flussi leisure e per il traffico religioso e Kuwait City quale destinazione per traffico corporate.

IL CODESHARE CON ANA

Ita ha siglato anche un accordo di codeshare con Ana – All Nippon Airways. La nuova partnership commerciale offrirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri di entrambe le compagnie, che potranno beneficiare di una maggiore connettività via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda, gli hub dei due vettori.

Grazie a questo accordo, a partire dal 24 gennaio, i viaggiatori di All Nippon Airways e Ita potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato all’aeroporto di destinazione finale.

Per i biglietti in vendita dal 17 gennaio, All Nippon Airways applicherà il suo codice NH sul volo di Ita Airways tra Haneda e Roma e su cinque destinazioni in Italia in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli). Mentre Ita Airways aggiungerà il suo codice AZ su sei destinazioni nazionali giapponesi (Fukuoka, Hiroshima, Itami, Kansai, Okinawa e Sapporo).

Ana e Ita stanno valutando di ampliare ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo altri codici nel prossimo futuro.