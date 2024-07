Ita Airways e Trenitalia, nuova partnership per i programmi fedeltà

Alta e doppia fedeltà targata Ita Airways e Trenitalia, che hanno siglato un accordo per offrire maggiori opportunità ai propri clienti iscritti ai programmi Volare (Ita) e CartaFreccia (Fs).

Grazie a questo accordo, i soci del programma CartaFreccia potranno convertire i propri punti in punti Volare e allo stesso modo i soci del programma Volare potranno trasferire i punti al proprio saldo punti CartaFreccia. Questa iniziativa arricchisce ulteriormente il valore dei programmi loyalty e consente ai clienti di avere accesso ad una vasta gamma di opportunità per utilizzare i propri punti.

«La partnership con Trenitalia rappresenta un passo molto importante per Ita Airways e il programma Volare – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo Volare – Perché Trenitalia è un partner strategico per noi: ad aprile dello scorso anno abbiamo lanciato Fco Connect, il progetto che unisce Aeroporti di Roma, Ita Airways e Trenitalia per un’intermodalità treno-aereo sempre più integrata. Questo nuovo accordo rafforza quanto fatto finora e l’importanza di fare sistema, arricchendo l’esperienza del cliente con maggiori possibilità di utilizzo dei punti. I valori fondanti del nostro programma quali flessibilità, personalizzazione, scelta e connessione, sono sempre alla base della selezione dei partner Volare per continuare a garantire ai nostri clienti un programma dinamico e in grado di anticipare le loro esigenze».

Medesima soddisfazione espressa da Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty: «L’importante partnership con Volare, di cui siamo orgogliosi, rappresenta un ulteriore passo per dare ai soci CartaFreccia un’offerta sempre più esclusiva e personalizzata. Con oltre 10 milioni di soci, puntiamo a essere un riferimento per chi viaggia in Italia: lo facciamo scegliendo partner che condividano con noi vision e valori per garantire un’esperienza sempre più completa e adatta alle preferenze dei nostri iscritti, così da assicurare il massimo valore aggiunto».

Considerevole anche il portafoglio clienti di Volare, nato appena due anni fa, che oggi conta 2.150.000 iscritti, in Italia e all’estero e 30 partner commerciali di diversi settori, tra cui hôtellerie, mobilità e finanza. Attualmente sono 10 le compagnie aeree partner che hanno finora aderito al programma. A marzo 2024 è stato lanciato anche Volare Avventura, il programma pensato per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti. Si tratta del terzo subprogram Volare dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle pmi.

Riguardo invece a CartaFreccia, il programma fedeltà si sta arricchendo di nuove iniziative che vanno ad aggiungersi ai vantaggi già offerti ai membri, come i biglietti e upgrade di classe gratuiti, tanti premi da catalogo e il cashback, che offre la possibilità di convertire i punti in sconti direttamente nel carrello per acquistare i biglietti.