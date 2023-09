Ita Airways lancia la maxi campagna “A sky full of Italy”

Tutto parte dalla barra di ricerca di Google, utilizzata dalla quasi totalità degli utenti internet per fare qualunque ricerca, comprese quelle delle vacanze e dei viaggi aerei. In questo ovale campeggia il pay off della nuova campagna di Ita Airways: A sky full of Italy. Un’azione declinata come brand campaign “Search Bar”, appunto, e come piattaforma global di comunicazione ideata da Vmly&R e prodotta da Think Cattleya.

La campagna sarà on air a da oggi in Italia su tv, social, web, stampa e con video affissioni digitali in zone chiave di Roma e Milano. Sarà poi lanciata all’estero con importanti maxi-video affissioni, web e addressable tv, partendo da Brasile (San Paolo e Rio de Janeiro) e Argentina (Buenos Aires), passando per Europa e Stati Uniti, con campagne localizzate nelle aree di New York, Washington, Boston, Los Angeles, Miami e San Francisco, arrivando a toccare Israele, India e Giappone.

GUARDA LO SPOT “A SKY FULL OF ITALY”

«Noi vogliamo che il cliente ci scelga perché ci preferisce», ha detto durante la presentazione della campagna a Milano il responsabile marketing di Ita, Giovanni Perosino «e la ragione più efficace per i nostri clienti è portare a bordo degli aerei l’atmosfera italiana. Chi viene dall’estero, deve sapere che trova l’Italia già al momento in cui mette piede in aereo. Ed è per questo che abbiamo realizzato partnership con i brand che rappresentano davvero l’eccellenza italiana. Dalle divise del personale, che sono state disegnate da Brunello Cucinelli, alle bollicine Ferrari, fino alla collaborazione con Campari, che ha fatto anche la formazione dei nostri barman per offrire a chi sosta nelle nostre lounge il massimo dell’esperienza dell’aperitivo».

A bordo, i menù della business class sono stati creati da chef stellati italiani, che hanno anche studiato i pasti della economy salvaguardando, tiene a sottolineare Perosino, la qualità e soprattutto la tipicità italiana.

Oltre ad avere fornito lo spunto per l’icona identificativa della campagna, Google ha collaborato anche per dare indicazioni su quali sono i contenuti delle ricerche più frequenti di chi programma un viaggio in Italia. In questo modo, i contenuti di filmati e affissioni sono stati declinati nei vari Paesi per essere in maggiore sintonia con le sensibilità locali e con gli elementi che dell’Italia colpiscono maggiormente l’immaginario di quella comunità.

«La ricerca dell’italianità non riguarda solo gli stranieri che vengono a far turismo da noi – ha detto ancora Perosino – ma anche gli italiani che quando viaggiano preferiscono sempre atmosfera e cibo familiari. Anche chi viaggia per lavoro. A quest’ultimo target abbiamo dedicato molta attenzione non solo per il comfort in viaggio, ma soprattutto per l’efficienza tecnologica. Chi vuole sfruttare il tempo del viaggio per controllare le email e rimanere in contatto con colleghi o familiari, ormai può farlo e trova tutte le connessioni che gli servono anche durante il volo. Inoltre, abbiamo predisposto nelle lounge delle postazioni che, oltre alle connessioni e i punti di ricarica, hanno dei pannelli fonoassorbenti che permettono di lavorare come se ci si trovasse nel proprio ufficio».

Alle inevitabili domande sulle prospettive dell’acquisizione da parte di Lufthansa, Perosino ha risposto che «per adesso si attende la risposta di Bruxelles e, fino a quando non ci sarà una novità concreta, il lavoro continuerà come prima».

«Il nostro intento è di aumentare il valore di Ita Airways, cosa che un futuro acquirente non potrà che apprezzare. E il fatto di avere acquistato ben 30 aeromobili nuovi, sui 76 dell’intera flotta, è un segnale di ottima salute dell’azienda», concludw.