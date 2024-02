Ita Airways official carrier di Travel Hashtag 2024 a Londra

Per il secondo anno consecutivo, Ita Airways partecipa all’edizione britannica del Travel Hashtag, la conferenza itinerante che dal 2019 approfondisce gli scenari del prossimo futuro dell’industria del turismo.

In veste di official carrier, Ita Airways è tra i principali partner e protagonisti dell’evento 2024 che, per la sua quattordicesima edizione, ha scelto nuovamente come location il Meliá White House nel cuore di Londra; un’edizione interamente dedicata all’incoming italiano e la compagnia avrà il compito di promuovere per il nostro Paese l’immagine e il made in Italy alle principali agenzie di viaggi e tour operator sul mercato britannico.

Il Regno Unito è da sempre uno dei mercati più strategici per il vettore grazie ai collegamenti giornalieri tra Londra e i suoi aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate. Nella prossima stagione estiva saranno 50 le frequenze settimanali previste a disposizione dei viaggiatori che fanno la spola tra Italia e Londra per business e leisure travel, pari ad un totale di 100 voli.

In particolare, la tratta Milano Linate-London City, la più scelta dal business travel, offrirà 31 frequenze settimanali. Il nuovo volo Roma Fiumicino–London City, operativo dal prossimo 1° aprile, consentirà alla compagnia di collegare le due capitali con un totale di 12 frequenze settimanali, a cui si aggiungerà da giugno il nuovo collegamento Roma Fiumicino-London Gatwick con 7 frequenze settimanali.

In generale, Ita per la summer 2024 opererà su 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente sono i mercati in cui la compagnia inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino; ad aprile sarà operativo il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio partiranno i collegamenti diretti su Toronto e Riyad; a giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City; a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Il picco estivo di Ita prevede 10 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo.