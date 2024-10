Ita Airways, più voli tra Milano e la Calabria in inverno

Ita Airways incrementa i voli tra Milano e la Calabria durante l’inverno. La compagnia di bandiera italiana ha deciso di aumentare l’operativo da Linate sugli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, a conferma dell’interesse per la connettività del territorio e la mobilità dei cittadini.

In particolare, Ita opererà una frequenza giornaliera addizionale sull’aeroporto di Reggio Calabria, rispetto alle due attuali, con partenza dall’aeroporto calabrese alle 6.15 e arrivo a Linate alle 7.55 e rientro da Linate alle 21.20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23.05. Una soluzione che consente ai calabresi di poter fare un viaggio di andata e ritorno in giornata a Milano.

Per quanto riguarda Lamezia Terme, invece, Ita aggiunge un volo pomeridiano, con partenza da Linate alle 18.25 e arrivo in Calabria alle 20.05 e rientro da Lamezia Terme alle 20.50 e arrivo a Linate alle 22.25. Anche per questa direttrice, dunque, si passerà da due a tre voli giornalieri.

In questo modo vengono agevolati gli spostamenti dei cittadini calabresi e la connettività via Linate con tutte le destinazioni domestiche e internazionali servite dal proprio network.

«L’incremento della capacità tra Milano Linate e gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme conferma e rafforza la presenza di Ita Airways sugli scali calabresi – sottolinea Andrea Benassi, direttore generale di Ita – garantendo al territorio un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’aeroporto di Linate. La Calabria rappresenta per noi un territorio importante e questa operazione consente a Ita di contribuire in maniera strategica al rafforzamento del “Sistema Paese”, insistendo innanzitutto sul rafforzamento della presenza sul mercato domestico e assicurando una maggiore copertura del territorio».

«L’incremento delle frequenze dei voli da parte di Ita dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria – nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria – è un segnale concreto dell’importanza che la regione riveste nel panorama nazionale. L’obiettivo comune è quello di migliorare la mobilità dei nostri cittadini e di rendere la Calabria sempre più accessibile».

Ita si muove anche sul fronte Puglia e per la Winter 2024-2025 potenzia le frequenze Brindisi-Fiumicino. Il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata. Un sensibile aumento rispetto alla programmazione di un anno fa, quando i voli per Roma operati da Ita erano due al giorno per tutto l’inverno.

«Siamo estremamente soddisfatti – osserva il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione. L’incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno».