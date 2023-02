Ita, check in solo in aeroporto per tre giorni

Cambio del sistema informatico per Ita Airways. Dal 21 al 23 febbraio i passeggeri della compagnia ex Alitalia (dovrebbero essere 40mila quelli coinvolti) possono fare il check in dei voli solo nei banchi degli aeroporti di partenza.

Come spiegato da Ita, gli interventi informatici sono necessari per migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati ai clienti. Il sito web e l’app, tra l’altro, non saranno disponibili dalle 18 del 22 alle 12.30 del 23 febbraio nemmeno per acquisti e cambi di biglietto, operazioni che non potranno essere eseguite neppure presso le biglietterie aeroportuali e il customer center.

Il vettore consiglia di arrivare con un largo anticipo in aeroporto. Almeno un paio d’ore prima per i voli nazionali o che hanno una destinazione nell’area Schengen e almeno tre ore prima per i voli intercontinentali.