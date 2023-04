Ita: ecco il primo airbus con livrea azzurra, dedicato al campione olimpico Bordin

Porta il nome di Gelindo Bordin il primo Airbus A330neo con livrea azzurra di Ita Airways. Il velivolo, dedicato al campione olimpico di Seul 1988 e primo italiano a vincere l’oro nella maratona a cinque cerchi, è uscito dall’hangar della Final Assembly Line di Airbus a Tolosa lo scorso 31 marzo.

L’introduzione di questo airbus rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità. Più leggero e più efficiente, vanta infatti consumi di carburante ed emissioni di Co2 per posto offerto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione. L’apparecchio entrerà in flotta in estate, per servire le rotte di lungo raggio e i nuovi collegamenti intercontinentali.