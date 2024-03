Ita-Emirates, primo passo per il super codeshare

Si rafforza la collaborazione tra Emirates e Ita Airways che hanno appena siglato un memorandum of understanding per espandere l’attuale partnership interline in un accordo di codeshare completo. Una volta effettivo, il codeshare aumenterà le opportunità di viaggio e le possibilità di connessione per i clienti che viaggiano tra Dubai, l’Italia e le ulteriori destinazioni parte dei rispettivi network.

Si gettano così le basi per rafforzare la partnership tra le due compagnie, creando collegamenti one-stop verso importanti città servite da Ita Airways in Italia e in tutta Europa e consentendo viaggi più semplici e veloci verso il network Emirates via Dubai, usufruendo delle migliori rotte, orari e connessioni.

«Rafforzare le collaborazioni e potenziare la presenza in territori-chiave come l’Europa è parte integrante della nostra strategia commerciale e sottolinea l’impegno a fornire ai clienti flessibilità attraverso i network complementari dei nostri partner», commenta Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates Airline

Da parte sua Antonino Turicchi, presidente di Ita, dichiara: «Questo accordo rafforza ulteriormente la strategia di crescita della compagnia e apre una via d’accesso privilegiata a tutti i passeggeri che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Dubai. È il nostro 35° codeshare, un risultato eccellente raggiunto in poco più di due anni».

I clienti di Emirates potranno quindi viaggiare verso numerose città italiane – tra cui le popolari Firenze, Genova, Palermo e Trieste – passando per l’hub di Ita a Roma Fiumicino. Ma potranno anche raggiungere capitali europee come Tirana, Sofia e altre grandi città.

Stesso discorso vale per Ita: i clienti del vettore tricolore potranno raggiungere facilmente le destinazioni comprese nell’ampio network di Emirates via Dubai. L’accordo supporterà anche le destinazioni inbound verso gli scali italiani dalle aree servite da Emirates, come Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente e Asia occidentale.

In una fase successiva, rientreranno nell’accordo anche i programmi frequent flyer delle due compagnie.

Una volta ottenute le necessarie approvazioni governative e normative, i voli in codeshare saranno progressivamente resi disponibili ai clienti.