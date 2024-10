Ita fa shopping con Esselunga: patto tra programmi fedeltà

Una partnership dedicata ai soci dei rispettivi programmi fedeltà, Volare e Fìdaty. Ita Airways ed Esselunga – Gruppo leader nella grande distribuzione in Italia – hanno siglato un accordo, in base al quale i clienti del programma Fìdaty potranno convertire i propri punti in Volare e viceversa. Un ingresso, quello nella gdo, preceduto dai network di agenzie di viaggi.

L’iniziativa arricchisce ulteriormente il valore dei programmi fedeltà e consente ai clienti di avere accesso ad una vasta gamma di opportunità per utilizzare i propri punti. Quelli di Volare, convertiti in punti Fìdaty, potranno essere usati per ottenere numerosi premi del Catalogo Fìdaty e sconti sulla spesa presso i negozi Esselunga. Quelli Fìdaty, convertiti in punti Volare, potranno servire per l’acquisto di voli in modalità Cash&Points sul sito di Ita o per chiedere i servizi offerti dai partner del programma Volare.

«La partnership con Esselunga rappresenta un’iniziativa molto importante per il programma Volare e ci consente di creare ulteriore valore per i nostri soci, accompagnandoli non solo quando viaggiano ma anche nella vita di tutti i giorni – ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo Volare – Il raggiungimento di oltre 2,5 milioni di soci Volare in poco più di due anni è una testimonianza per noi di quanto il programma sia in grado di intercettare i bisogni dei viaggiatori più esigenti in Italia e all’estero. L’ingresso di questo prestigioso partner ci consente di continuare a garantire ai nostri clienti un programma dinamico e in grado di cogliere ed anticipare le loro esigenze».

Nato poco più di due anni fa, Volare è il programma fedeltà di Ita Airways che conta 35 partner commerciali di diversi settori, tra cui hôtellerie, mobilità e finanza. Sono 10 le compagnie aeree partner che hanno finora aderito al programma. A marzo 2024 è stato lanciato Volare Avventura, pensato per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti. Si tratta del terzo subprogram Volare dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle piccole e medie imprese.

Nata nel 1957, Esselunga è presente in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio, con più di 180 negozi tra superstore, supermarket e il nuovo format laEsse. Il suo programma fedeltà, Fìdaty, ha preso il via nel 1995 e conta 5,5 milioni di clienti fidelizzati.