Ita, filo diretto Roma-Fiumicino con “Airport in the City”

Roma Termini-Fiumicino no stop. Benvenuti ad “Airport in the City“, il servizio di Aeroporti di Roma che da oggi (mercoledì 15 maggio) offre una straordinaria opportunità ai passeggeri di Ita Airways in partenza dal “Leonardo da Vinci”: potranno infatti effettuare gratuitamente le operazioni di check-in off airport all’interno della principale stazione ferroviaria capitolina, quindi nel cuore della città. Stamane il simbolico taglio del nastro alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, dell’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, il presidente di Ita, Antonino Turicchi, e quello di Enac, Pierluigi Di Palma.

Il bagaglio da stiva, dunque, potrà essere imbarcato, il giorno stesso della partenza, senza costi aggiuntivi a Roma Termini e ritirato direttamente nello scalo di destinazione. Le operazioni di check-in sono possibili almeno tre ore e mezza prima dell’orario di partenza del volo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle 16:00.

Musica per le orecchie di Daniela Santanchè: appena arrivata a Termini aveva annunciato che «gli indicatori per il turismo per l’estate nel nostro Paese sono positivi. Servizi innovativi come questo di Adr sono fondamentali: dobbiamo essere orgogliosi di avere una squadra Italia: questo è sinonimo di successo e dimostra che mettere insieme i player dei trasporti è fondamentale. Tutti hanno voglia di venire in questo Paese, abbiamo un grande vantaggio da sfruttare e quando andiamo in giro per il mondo ci guardano con ammirazione».

Si tratta, insomma, di un’opportunità più unica che rara per i viaggiatori, commentata così da Troncone: «Un’innovazione di “business”, per la prima volta l’aeroporto è al centro della città. Il nostro obiettivo è portare i servizi dell’aeroporto stellato di Fiumicino nel cuore di Roma, una grande novità, in Italia e in Europa, con cui vogliamo migliorare l’esperienza di viaggio delle migliaia di passeggeri che transitano ogni giorno dal ‘Leonardo da Vinci’, prima porta d’accesso al nostro Paese».

«L’iniziativa – ha spiegato ancora l’ad di AdR – è frutto della forte spinta all’innovazione, punto focale della nostra strategia per aumentare lo spettro di servizi da offrire ai nostri passeggeri. Così come lo è il lancio della piattaforma flyandvisitrome.com, che punta a promuovere ulteriormente a livello internazionale l’opportunità di visitare il nostro Paese e, soprattutto Roma».

«Crediamo molto nell’interconnettività – osserva Turicchi – Resto convinto che possiamo crescere solo se crescono l’aeroporto e l’intermodalità, per fare in modo di arrivare preparati al Giubileo, ormai imminente».

Per Di Palma, invece, «il progetto è una pietra miliare, perché sono i collegamenti internazionali diretti a creare ricchezza: questa è la sinergia più importante. Ecco perché noi dobbiamo supportare l’alleanza continentale Ita-Lufthansa, sperando che vada in porto».