Ita, i punti Volare scadranno a dicembre 2025

Dicembre 2025. Ita Airways ha ufficialmente prorogato di 14 mesi la scadenza dei punti Volare, rispetto alla precedente deadline, fissata al 15 ottobre 2024. Gli iscritti non dovranno fare nulla, lo slittamento avverrà in automatico.

Come tutti i programmi fedeltà, Volare presenta due diverse tipologie di punti: i qualificanti e i non qualificanti. I primi, hanno durata annuale e servono per ottenere/rinnovare lo status. Gli altri, invece, sono quelli che si usano per riscattare i biglietti.

Inoltre, dopo il matrimonio con Lufthansa, si profila un’altra novità all’orizzonte per i frequent flyer di Ita. Con il passaggio da Skyteam a Star Alliance prima del 2026, i viaggiatori potranno accumulare punti Volare anche con i biglietti di tutte le compagnie del gruppo tedesco.

La scadenza dei punti a ottobre 2024 costituiva un freno per molti utenti interessati a sfruttare le carte co-branded e i benefici di queste, come ad esempio il points back. A seconda della Carta posseduta al raggiungimento di una determinata spesa annuale, si ottiene infatti il beneficio del points back, cioè si possono usare i punti per scontare un biglietto aereo e quelli utilizzati vengono immediatamente riaccreditati: nel caso della Carta Ita Airways Platino American Express fino a 125 punti, ovvero un controvalore di 625 euro ogni anno, se invece si è titolari di Carta Ita Airways Oro American Express, il miles back annuale arriva fino a fino a 75mila punti, ovvero 375 euro di valore.

Per ora Volare non ha ancora una award chart come gli altri programmi fedeltà, però il programma è quello che, in assoluto, accredita il maggior numero di punti ai propri iscritti dopo ogni volo. Punti che possono essere accumulati anche con i numerosi partner e, soprattutto, con l’utilizzo quotidiano delle Carte a marchio Ita di American Express.