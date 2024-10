Ita, in vendita i voli in continuità territoriale su Alghero

Dal 27 ottobre Alghero avrà finalmente i suoi collegamenti aerei con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Ita Airways ha infatti aperto le vendite per le due rotte in continuità territoriale, dopo essersi aggiudicata la seconda gara (la prima era andata deserta, ndr) per gestirle in esclusiva fino al 25 ottobre 2025.

La compagnia è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione di traffico winter 2024/2025 fino al 29 marzo 2025. Non appena riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, provvederà a mettere in vendita anche questi voli.

L’operativo prevede 3 frequenze giornaliere sulla rotta Alghero-Roma Fiumicino e viceversa mentre sulla rotta Alghero-Milano Linate e viceversa sono previste 2 frequenze giornaliere.

«L’avvio dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna e, più in generale, per la connettività dei territori italiani – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – Saremo lieti di offrire al territorio la qualità del nostro servizio, assicurando la mobilità non solo su Roma Fiumicino e Milano Linate ma anche, attraverso le prosecuzioni dai due aeroporti, con il resto d’Italia e con le destinazioni internazionali e intercontinentali del nostro network nonché con quelle raggiunte dai vettori partner».