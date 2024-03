Ita lancia “Avventura”, il programma fedeltà di Volare per piccoli viaggiatori

Si chiama “Avventura” ed è la novità di Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, ovvero un nuovo prodotto dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. I giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di “Avventura”. Come per il programma dedicato agli adulti, anche i bambini e i ragazzi potranno accedere inizialmente al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive.

Con “Avventura”, il programma Volare intende così estendere la possibilità di diventare soci ai bambini e ai ragazzi che, fino ad oggi, potevano accedere solo a partire dai 16 anni di età. Con il nuovo programma, Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori.

«Questo prodotto nasce per ampliare l’offerta del programma Volare – ha spiegato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo di Volare – Si tratta infatti del terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi».

Proprio come i soci del programma Volare, grazie al programma Avventura anche i viaggiatori più giovani accumuleranno punti Volare con l’acquisto di voli venduti e operati da Ita Airways e usufruendo dei prodotti e servizi dei partner del programma Volare. Potranno inoltre utilizzare i punti Volare accumulati per acquistare biglietti per le destinazioni servite dalla compagnia in modalità Cash&Points o per beneficiare dei servizi dei partner del programma. I punti Volare qualificanti serviranno infine per avere accesso ai Club superiori e godere di tutti i vantaggi ad essi correlati.

Volare si è affidata all’agenzia Future Brand per disegnare l’identità visiva di Avventura: uno stile illustrativo semplice e morbido, con elementi naturali che rappresentano cielo, terra e mare e che si fondono armoniosamente in un paesaggio fantastico