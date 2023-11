Ita lascia Malpensa: stop dall’8 gennaio al volo per New York

Il volo Milano-New York rimosso dai sistemi di vendita a partire dall’8 gennaio. Ita Airways ha scelto di dire addio a Malpensa in questo modo, riferisce il portale The Flight Club dopo l’anticipazione di qualche settimana fa del Corriere della Sera. Restano invece i servizi a Linate.

Nessun annuncio o comunicato ufficiale, dunque – almeno per ora – ma semplicemente la conferma, cliccando sui sistemi di prenotazione, che la rotta non è più attiva neppure con l’inizio della stagione estiva, quando sono decine di migliaia gli italiani che amano trascorrere le vacanze nella Grande Mela. A operare Malpensa-New York rimane un solo vettore italiano, Neos, che effettuerà la stessa tratta anche da Palermo.

Ma come si è arrivati a questa risoluzione? Ita ha scelto come base delle proprie operazioni Roma Fiumicino, in linea con la strategia industriale delineata nel piano di sviluppo pluriannuale. Quindi un secondo hub a Malpensa avrebbe rischiato di compromettere la sostenibilità economica ed operativa, considerando che la compagnia ha in Linate l’aeroporto di riferimento per il traffico business.

La rotta Malpensa-Jfk, inoltre, sarebbe l’unica di lungo raggio in perdita di Ita, con un load factor medio assai inferiore al resto della rete intercontinentale. La compagnia infatti non ha voli di riempimento dall’Italia o dall’Europa, tutti gli altri arrivano a Linate e a chi giunge dagli States non offre la possibilità di prendere una connessione per Roma, Venezia o Palermo.

Peraltro in questo momento Ita è più concentrata sull’esito della partnership con Lufthansa, che diventa vitale: dopo una lunga attesa, peraltro, dovrebbe essere imminente la notifica all’Ue, come ha spiegato la premier Meloni. Lufthansa, però, ha come unica lounge italiana proprio Malpensa, per cui nulla è escluso, anche una clamorosa marcia indietro, nonostante la competizione su New York nello scalo sia forte con altri sei vettori.