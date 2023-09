Ita, Lufthansa batte un colpo: «Via libera Ue in tempi brevi»

«A breve la notifica a Bruxelles: puntiamo a un via libera tempestivo dell’Ue sull’intesa con Ita». Lufthansa fa sentire la sua voce in attesa del disco verde della Commissione sulla partnership, dopo le voci su uno slittamento addirittura a fine anno. «Siamo in una fase avanzata del processo di notifica formale della transazione con Ita e non vediamo l’ora di continuare il nostro dialogo costruttivo verso un ok in tempi brevi», riferisce all’Ansa un portavoce della compagnia tedesca.

Sulla questione è intervenuto, dopo il tavolo sul caro voli al Mimit, anche il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha tirato per la giacca Bruxelles: «Su Ita aspetto una risposta positiva in tempi congrui: sarebbe assurdo e incomprensibile ­se dalla Ue ci fossero freni alla fusione con Lufthansa». La Commissione dovrebbe dare un giudizio non solo positivo, ma lodevole – prosegue Urso – L’Europa ha chiesto a tutti i governi che ci hanno preceduto di risolvere la questione ex Alitalia attraverso una privatizzazione. Gli altri esecutivi non hanno saputo affrontare la questione e noi la risolviamo dando una soluzione di mercato, con una procedura che prevede che una compagnia straniera ne acquisisca una parte, seguendo perfettamente l’impulso che l’Europa ha dato per anni».

Il governo aveva già manifestato il suo malumore per i tempi lunghi della Commissione Ue, chiamando in causa anche il commissario Paolo Gentiloni.