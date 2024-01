Ita-Lufthansa, condizioni ferree dall’Antitrust Ue

Sarebbero molto ferree le condizioni poste dall’Antitrust Ue per dare il via libera all’operazione Ita-Lufthansa. Bruxelles, infatti, avrebbe giudicato insufficienti le rinunce di slot strategici da parte del vettore tedesco, tra i quali spiccano i voli su Milano-Linate proposte agli inizi di gennaio. È quanto anticipato dall’agenzia Reuters e a queste prime indiscrezioni si aggiunge anche anche un particolare non certo marginale, ovvero la mancata richiesta di parere ai vettori competitor come Air France-Klm, Iag, Ryanair, easyJet e Wizz Air che secondo i dettami Ue rappresenta una prassi consolidata.

A conti fatti, la Commissione Ue avrebbe dunque già dato un parere negativo riguardo ai possibili rimedi proposti da Lufthansa, che da parte sua non ha alcuna intenzione di rinunciare a rotte molto remunerative come quelle sul lungo raggio, vale a dire voli intercontinentali che sono peraltro oggetto di accordi strategici con Air Canada e United, partner storici di Lufthansa che gravitano nell’universo di Star Alliance.

Sempre stando alle indiscrezioni sarebbero ben sei i collegamenti aerei che grazie al “matrimonio” Ita-Lufthansa, farebbero insorgere inaccettabili situazioni monopolistiche, vale a dire i voli sulle rotte Milano-Francoforte, Dusseldorf, Stoccarda e i voli sulle tratte Roma-Monaco, Francoforte e Zurigo. E almeno altre tre rotte – Roma-Bruxelles, Milano-Bruxelles e Milano-Amburgo – dove si genererebbe una posizione dominante del tandem italo-tedesco. Ed è proprio su questo scacchiere, esclusivamente europeo, che Lufthansa avrebbe cercato di puntare con la proposta inviata a Bruxelles ai primi di gennaio dove si evidenziava la rinuncia agli slot su Milano e Roma verso scali tedeschi, belgi e svizzeri dove il Gruppo, con i vettori Swiss e Brussels Airlines, gioca evidentemente un ruolo da protagonista.

C’è chi prospetta un intervento diretto dei due governi centrali, con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la premier italiana Giorgia Meloni, ma questo passo – secondo gli osservatori politici – creerebbe imbarazzi e forte irritazione in altri governi europei, a partire da quelli francese e olandese. E, viste le vicende per le quali la Ue attende da tempo un definitivo allineamento dell’Italia alla legislazione europea, (vedi la Direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari, ndr), non sarebbe certo il caso di aggiungere altre occasioni di attrito tra gli alleati europei.

Intanto Ita Airways procede spedita sul versante nazionale comunicando che, a seguito delle autorizzazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac, ha avviato la vendita dei biglietti dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per la prossima stagione estiva. Sono in vendita anche i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate.