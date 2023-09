Ita-Lufthansa, l’Antitrust Ue ribadisce: «Notifica non ancora pervenuta»

Nuova doccia fredda per governo e Ita Airways nella vicenda della partnership con Lufthansa. In una nota ufficiale, infatti, l’Antitrust Ue spiega di non aver ancora ricevuto alcuna notifica relativa all’accordo, sottolineando che “spetta alle società decidere se notificarlo…”. E’ lo stesso Commissario Ue alla Concorrenza, Dider Reynders a dichiarare esplicitamente: «Sono disponibile a incontrare tutti gli attori rilevanti dell’operazione, ma a oggi non ho ricevuto ancora alcuna richiesta formale a riguardo…».

Viene dunque a cadere l’accusa esplicita, che era stata pronunciata dalla stessa premier Giorgia Meloni ai primi di settembre, nei confronti della Commissione Ue, colpevole di voler ritardare l’operazione della partnership Ita-Lufthansa, con tanto di critica al Commissario Paolo Gentiloni, che «in quanto italiano» non aveva agevolato la trattativa. A stretto giro era arrivata la secca replica dello stesso Gentiloni: «Proprio perché italiano, non intendo certo interferire e magari intralciare l’operazione…».

La vicenda è sotto i riflettori dell’Antitrust perché, in base agli accordi, la compagnia aerea tedesca dovrebbe entrare nel capitale di Ita con il 40% di quote, assumendo di fatto il controllo operativo e con la facoltà (non l’obbligo) di rafforzare ulteriormente la sua partecipazione in futuro. Inoltre, i giudici si sono già pronunciati diverse volte, dando ragione agli ex dipendenti Alitalia, finiti in cassa integrazione, per la loro riassunzione in Ita Airways, con nuove incognite legate ad altre centinaia di esuberi. E la riassunzione di centinaia di risorse ex-Alitalia sarebbe una eventualità che il gruppo Lufthansa non avrebbe alcuna intenzione di avallare.