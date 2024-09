Ita-Lufthansa, sette spose per due fratelli sulle rotte dismesse

Dal dodo a Elisabetta II: viaggio nella lunga storia di Mauritius Non solo panorami tropicali, spiagge e tradizioni locali: Mauritius è una meta che vanta anche una storia dalle origini molto antiche e che ha visto consolidarsi, nel corso dei secoli,... The post Dal dodo a Elisabetta II: viaggio nella lunga storia di Mauritius first appeared on ViaggiOff.

Toscana, un’app per il Parco della Scultura Contemporanea di Pietrasanta A Pietrasanta, in Toscana, esiste un museo a cielo aperto, un Parco Internazionale della Scultura Contemporanea, che ora diventa a portata di tutti grazie ad un nuovo strumento tecnologico. Al... The post Toscana, un’app per il Parco della Scultura Contemporanea di Pietrasanta first appeared on ViaggiOff.

Settembre di festival a Bruxelles: dal selfie con Grande Puffo alla birra Un selfie con il Grande Puffo, un giro gourmet, l’immancabile birra belga e le suggestioni dell’arte performativa: arriva settembre e anima la città di Bruxelles con diversi festival, per tutti... The post Settembre di festival a Bruxelles: dal selfie con Grande Puffo alla birra first appeared on ViaggiOff.