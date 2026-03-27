Ita, partnership con Accelya per l’adozione di Ndc

Partnership strategica di Ita Airways con Accelya nell’ambito della trasformazione digitale e commerciale avviata con l’adozione della tecnologia New Distribution Capability (Ndc).

Utilizzando la tecnologia Lhg Ndc Api alimentata da Accelya, la compagnia italiana potrà garantire offerte dinamiche, differenziate e incentrate sul cliente direttamente alle agenzie di viaggi, oltre che abilitare futuri sviluppi tecnologici.

Questo passo rappresenta per Ita la prima implementazione Ndc nel settore retail e stabilisce un modello replicabile in scala per garantire crescita futura, innovazione e ulteriore generazione di ricavi.

«La trasformazione digitale è uno strumento fondamentale per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti, che restano al centro della nostra strategia – osserva Emiliana Limosani, chief commercial, network and incentive management officer di Ita – L’accordo con Accelya ci permetterà di offrire contenuti sempre più personalizzati alle agenzie di viaggi e ai tour operator, migliorare il servizio ai clienti e rafforzare la nostra distribuzione digitale, cogliendo al tempo stesso le opportunità derivanti dalla partnership con il Gruppo Lufthansa».

Una volta attiva, la partnership consentirà alle agenzie di viaggi e alle Olta, ai tour operator e alle agenzie specializzate in Business Travel di accedere alle offerte personalizzate di Ita che includano servizi ancillari. Tale maggiore capacità di vendita retail garantirà tassi di conversione più elevati, un merchandising migliorato e una brand experience più coerente su tutti i canali.

“Siamo orgogliosi di supportare Ita in questo traguardo, mentre compie un passo fondamentale verso il moderno retailing del trasporto aereo – sottolinea Sam Gilliland, ceo di Accelya – Con quasi il 50% delle transazioni Ndc a livello mondiale che fluiscono attraverso la nostra piattaforma e una lunga esperienza a supporto dei principali Gruppi di compagnie aeree, Accelya fornisce un percorso collaudato e a basso rischio per compagnie aeree come Ita per modernizzare la distribuzione, mantenendo saldamente il controllo della loro strategia commerciale».

Frank Naeve, senior vice president, global markets and stations di Lufthansa Group, ha commentato: «L’adozione da parte di Ita dell’Api Ndc di Accelya segna una pietra miliare importante nella nostra strategia a livello di Gruppo per modernizzare la distribuzione e la vendita al dettaglio. In qualità di partner di lunga data e affidabilità, Accelya continua a innovare e supportare la trasformazione Ndc del Gruppo Lufthansa su larga scala, consentendo maggiore controllo, flessibilità e innovazione nella modalità in cui raggiungiamo e serviamo i nostri clienti».