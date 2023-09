Ita, Perosino: «Esperienza italiana in volo» – VIDEO INTERVISTA

È alla guida del marketing della nuova compagnia di bandiera, Ita Airways, che ha appena lanciato la nuova campagna pubblicitaria internazionale “A Sky full of Italy“. Un momento di grande rilancio per il vettore che ora attende l’ultimo via libera dell’Ue per l’ingresso di Lufthansa nel suo capitale.

Eppur si muove, verrebbe da dire: con l’obiettivo, dichiarato durante l’evento di lancio a Milano, di «aumentare il valore di Ita, cosa che un futuro acquirente non potrà che apprezzare»

In questa video intervista realizzata da L’Agenzia di Viaggi Magazine, il chief marketing officer Giovanni Perosino ribadisce il concetto di esperienza e di made in Italy in volo e ci spiega come l’atmosfera italiana che si può trovare già a bordo sia un’attrattiva, non solo per gli stranieri che vengono in Italia a fare turismo, ma anche per gli italiani che amano sentirsi un po’ a casa quando viaggiano.