Ita, spinta long haul con sette nuove rotte

Sarà un 2024 di consolidamento della vocazione per il lungo raggio, quello che attende Ita Airways in vista del varo dell’accordo con Lufthansa: 7 nuove rotte per il Nord America, con Chicago e Toronto, per l’Africa e l’Oriente con Dakar, Accra, Jeddah, Riyadh e Kuwait City.

Si tratta di un investimento operativo perché come ha spiegato alla fiera di Rimini il direttore generale della compagnia aerea Andrea Benassi, «vogliamo disegnare insieme agli operatori turistici la stagione turistica 2024, anche se siamo ancora una compagnia giovane di appena due anni. Siamo partiti con 52 aereomobili e il prossimo anno ne avremo 96, quindi aumenteremo la nostra capacità con una flotta che sarà al 66% di nuova generazione con l’arrivo degli Airbus A330 e A329, e vogliamo essere il vettore italiano di riferimento e garantire la mobilità dei nostri clienti sia all’interno del territorio offrendo anche numerose destinazioni internazionali e intercontinentali. Saremo sul mercato all’insegna della sostenibilità dal punto di vista economico, che è un obbligo nei confronti dei contribuenti e del nostro azionista; e dobbiamo essere sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale».

Riguardo alle novità di prodotto, il chief commercial officer e ceo di Volare (il loyalty program, ndr) Emiliana Limosani ha evidenziato che per la stagione winter 2023/24: «Ita Airways opererà 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali. Due le nuove destinazioni intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè, che si vanno ad aggiungere ai voli già operati su New York, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi operati da Roma Fiumicino. Un investimento operativo motivato anche dagli ottimi risultati commerciali raggiunti in due anni col 70% di crescita annuo grazie soprattutto al lungo raggio che con 11 destinazioni rappresenta il 45% del nostro ricavato. E nel volato complessivo il 45% è originato nel point to point e il 55% nelle connection. Risultati ottenuti grazie al supporto del trade, visto che il 65% del venduto proviene dalla rete agenziale».

Limosani ha poi sottolineato che «in questi due anni Ita Airways ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri con buoni risultati anche nel cargo. Nello specifico riferito al 2023, da gennaio ad oggi abbiamo trasportato oltre 11 milioni di passeggeri, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, con un load factor medio dell’80%, 7,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2022 con un incremento dei ricavi passeggeri pari al +83% rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Ora guardiamo con fiducia al futuro, con un occhio di riguardo per lo sviluppo intercontinentale, la nostra prossima tappa è l’apertura del nuovo volo Roma Fiumicino-Rio de Janeiro. Il Sud America, dove operiamo già verso San Paolo e Buenos Aires, è un mercato che ci vede leader in termini di traffico da e verso l’Italia grazie ad una comunità di italiani fra le più grandi al mondo».

Forte impegno di Ita Airwyas anche sul leisure puro con la ripresa del volo diretto sulle Maldive e di operativi charter, ambito che in due anni ha totalizzato oltre 600 voli: «Tutto ciò – ha precisato sempre Limosani – sarà possibile grazie al continuo rinnovamento della flotta che potrà contare anche sull’entrata dei nuovi Airbus A321neo e A220-100, aeromobili di ultima generazione».

Calendario alla mano le novità di Ita Airways prevedono dal 16 dicembre 2023 e fino ad aprile 2024 il volo diretto da Roma Fiumicino-Malè (Maldive) operato con Airbus A330-900, con 3-5 frequenze a settimana a seconda del periodo. Dal 7 aprile 2024 sarà operato un nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno, aperto alle vendite già da oggi. Mentre dal 1° maggio 2024 sarà operato un nuovo volo da Roma Fiumicino a Toronto, con 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno.

E ancora, da maggio 2024 volo diretto verso Riyad, da giugno 2024 verso Accra e Kuwait, da luglio 2024 è previsto il collegamento verso Dakar e infine da ottobre 2024 il volo diretto verso Gedda.

Entro la fine dell’anno è poi prevista l’entrata in flotta del primo Airbus A321neo, una novità assoluta per la Compagnia. Primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Con gli interni di cabina totalmente disegnati da Walter de Silva, incarnando perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani, il nuovo A321neo sarà dotato di tutti gli elementi distintivi della nuova flotta Ita Airways: nuovi colori e materiali in cabina, sedili di ultima generazione, di grande impatto la cabina Airspace con lighting personalizzato Ita Airways e cappelliere xl più spaziose. Ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” e schermi individuali di ultima generazione.

A completare il quadro c’è infine il programma fedeltà di Ita Airways Volare, che ha già raggiunto il traguardo di oltre 1,5 milioni di iscritti. Declinato all’insegna della personalizzazione, libera scelta e alta connettività, il programma conta ad oggi un totale di 20 partner, che entro fine anno diventeranno 25.